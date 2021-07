ES19 à 21 - Réveil en douceur pour Rovanperä

Au lendemain de la plus longue journée du week-end, le Rallye d'Estonie se termine ce dimanche sous forme d'un véritable sprint avec six spéciales et 52,10 km chronométrés au programme. Sur ces tronçons très courts, Elva et ses 11,72 km (ES20 et 23) représentant le "gros morceau" de la journée, la première boucle s'est résumée à une promenade dominicale.

Gardant sûrement en mémoire la mésaventure subie par Thierry Neuville au Kenya, qui avait abandonné une victoire toute faite à quelques kilomètres de l'arrivée, Kalle Rovanperä est resté appliqué dans son pilotage pour éviter le moindre écart. Imperméable à la pression, le Finlandais a fait le travail pour conforter sa première position et se rapprocher encore un peu plus d'une première victoire historique en Championnat du monde. À 54"2 du pilote Toyota Gazoo Racing, Craig Breen n'a pris aucun risque en se focalisant sur le fait de "ramener la voiture à la maison".

Même si la Power Stage était déjà dans toutes les têtes, Neuville s'est attaché à défendre sa place sur le podium en signant trois meilleurs temps consécutifs. Le Belge a tout de même gardé un regard avisé sur les temps de Sébastien Ogier, lui-même concentré sur les performances de son coéquipier Elfyn Evans. De retour en course depuis son abandon survenu vendredi matin, Ott Tänak a quant à lui pris ses marques pour tenter d'arracher le maximum de points dans la dernière spéciale.

La dernière étape se poursuit ce dimanche à partir de 10h41 (en France) avec le second passage dans la spéciale de Neeruti. Le Rallye d'Estonie est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES19 : O. Tänak / T. Neuville (ex æquo)

ES20 : O. Tänak / T. Neuville (ex æquo)

ES21 : T. Neuville

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES21