ES9 - Ogier mieux réveillé que Loeb

Au lendemain de la plus longue étape du rallye (97,86 km), les 72 concurrents encore en course ont mis le cap sur les Alpes-de-Haute-Provence, théâtre des hostilités ce samedi. Si les conditions de route annoncées pourraient bien modifier la donne, le réveil n'a guère été plus clément avec une sortie de parc fermé aux aurores à Monaco (5h49 pour Oliver Solberg premier sur le route aujourd'hui).

Avant d'affronter les cinq spéciales au programme, dont la redoutée Saint-Geniez-Thoard (ES11 et 13) et ses portions enneigées et verglacées, la journée a débuté par une liaison de plus de 100 km pour rejoindre le tronçon du Fugeret-Thorame Haute parcouru une seule fois en préambule. Sur une route totalement sèche ne présentant aucune réelle difficulté, le duel aux avant-postes entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier a repris de plus belle.

Leader du classement général depuis l'ES5, le pilote M-Sport n'a pas "réussi à prendre le rythme" pour cette mise en action. Handicapé également par du sous-virage, le choix de monter deux super soft et deux soft ne s'est pas avéré le meilleur dans cette spéciale pour l'Alsacien.

Bien déterminé à recoller au leader en lui grappillant 3"4 d'entrée de jeu, Ogier ne s'est pas montré satisfait pour autant, pointant du doigt le comportement de sa Yaris notamment à cause du système hybride. Les tracas des deux Français ont finalement permis à Elfyn Evans, en embuscade sur la dernière marche du podium, de faire une bonne opération. Grâce à son premier meilleur temps du week-end, le Gallois est revenu à moins de 15" de la tête.

Après une seconde étape encourageante pour le clan Hyundai Motorsport, la journée a bien mal débuté pour Thierry Neuville et Ott Tänak. Toujours englué au quatrième rang à plus de 45", le Belge a encore souffert de "patinage" tandis que son coéquipier a chuté en huitième position après une crevaison (arrière gauche).

La troisième étape se poursuit à partir de 10h08 ce samedi avec la spéciale de Saint-Jeannet-Malijai et ses 17,04 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES9 : E. Evans

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES9