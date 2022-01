Loeb mène devant Ogier : "Je ne m'attendais pas vraiment à ça"

Deuxième à l'entame de la journée, la plus longue du rallye avec 97,86 km, Sébastien Loeb a connu une seconde étape au bilan globalement positif pour prendre les commandes du classement général et rentrer vendredi soir à Monaco avec une avance de 9"9 sur son plus proche adversaire, Sébastien Ogier. Particulièrement à l'aise dans la Ford Puma Rally1 malgré une préparation raccourcie à cause de sa participation au Dakar, l'Alsacien s'est senti suffisamment en confiance pour imprimer son rythme et enchaîner quatre meilleurs temps consécutifs. Une performance lui permettant de prendre la tête à l'issue de l'ES5 pour ne plus la quitter.

"Je ne m'attendais vraiment pas à ça", a-t-il admis à son retour au parc d'assistance de Monaco. "C'est sûr, j'espérais avoir un bon rythme avec cette voiture. Mes sensations étaient bonnes pendant les tests [de préparation], je prenais du plaisir à la piloter. Mais de là à savoir quelle serait ma vitesse, je n'en avais aucune idée. Donc, depuis le début du rallye, c'est certain que je suis très heureux, j'ai été capable de signer quelques meilleurs temps dans les spéciales."

Si son début de journée a tourné au récital, les deux dernières spéciales n'ont pas été à son avantage, la faute à un problème de boost hybride dans l'ES7 et à des conditions de routes changeantes dans la suivante.

"Nous avons eu une bonne journée aujourd'hui, avec quatre meilleurs temps pour commencer. Ensuite nous avons eu un petit problème avec le système hybride", a expliqué le nonuple Champion du monde. "Dans la dernière [spéciale], Ogier a été très rapide. Mais au final, nous continuons de mener le rallye donc tout va bien."

"Peut-être, je ne sais pas", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si les conditions avaient joué un rôle dans la dernière spéciale de la journée, tout en soulignant la performance de son adversaire. "J'ai fait une bonne spéciale, mais mon temps était un peu plus lent que le sien. Mais je pense aussi qu'il a essayé d'attaquer très fort."

Occupant le premier rôle dans un scénario l'opposant à son plus grand rival, Sébastien Ogier, le pilote M-Sport s'est forcément montré très satisfait de figurer dans une telle position. Il a toutefois fait preuve de prudence quant à la suite du week-end encore très long où les conditions pourraient tenir un rôle clé.

"C'est une belle bataille, pour le moment, nous sommes devant, l'écart n'est pas important. Demain, ce sera une journée compliquée avec la spéciale de Sisteron avec un peu de neige et les autres qui seront essentiellement sèches. Le choix de pneus sera important pour trouver le bon rythme. En ce qui concerne la voiture, je n'ai pas planifié de changer quoi que ce soit, nous allons juste vérifier que tout va bien, et nous serons de retour demain."