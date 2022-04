Hyundai en passe de désigner un nouveau patron en WRC

L'équipe Hyundai se cherche un nouveau patron. Depuis la soudaine démission en décembre dernier d'Andrea Adamo après six saisons passées à la tête de la structure coréenne, cette dernière évolue sans véritable chef à la barre. En lieu et place de l'Italien, c'est Julien Moncet qui a assuré jusqu'ici l'intérim en reprenant en main le programme WRC de la marque asiatique.

Le responsable belge a passé un hiver pour le moins chaotique, avec la lourde tâche de préparer trois nouvelles i20 N répondant à la nouvelle réglementation technique du WRC, qui fait désormais la part belle à l'hybridation dans la catégorie Rally1.

Du mieux en Suède pour Hyundai

Hyundai a connu un début d'exercice compliqué en 2022, la marque coréenne accusant un certain retard sur ses rivales M-Sport et Toyota. Le Rallye Monte-Carlo a été particulièrement difficile, mais l'équipe est tout de même parvenue à redresser la barre lors de la manche suivante en Suède, en obtenant son premier podium de l'année par l'intermédiaire de Thierry Neuville.

Alors que se profile la troisième épreuve de la saison ce week-end en Croatie, Moncet reste donc pour le moment à la tête de l'équipe, et celui-ci a même indiqué qu'il souhaitait conserver ce rôle sur le plus long terme. De son côté Hyundai Motorsport, qui a un nouveau président depuis le début du mois en la personne de Sean Kim, évalue en ce moment-même les diverses possibilités, internes comme externes, pour le poste en question.

"Savoir si je vais continuer à ce poste ou non à l'avenir n'est pas de mon ressort", a expliqué Moncet auprès de Motorsport.com. "Je pense que les discussions ne sont pas encore terminées. Bien sûr la décision devient de plus en plus imminente, mais je pense que je dois me concentrer sur mon rôle actuel en Croatie, et nous verrons par la suite ce que décident mes supérieurs pour l'avenir. Au début, [le fait de prendre les rênes de l'équipe] a été un peu une surprise. Il y a eu pas mal de choses nouvelles pour moi. En ce sens le Rallye Monte-Carlo a été terrible pour toute l'équipe et pour moi aussi. La Suède a par la suite été un peu mieux. J'apprends au fur et à mesure et il est évident que j'aimerais bien continuer maintenant que je suis là où je suis."

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Après l'obtention d'un premier podium en Suède il y a presque deux mois, la Croatie et son parcours exclusivement composé d'asphalte devraient constituer une autre paire de manches pour Hyundai, qui s'attend à rencontrer des difficultés ces prochains jours.

L'équipe a beau avoir bénéficié d'une pause de huit semaines depuis la dernière épreuve, elle ne se fait aucune illusion quant à ses chances d'être pleinement revenue au niveau de ses rivales dès ce week-end. Il faut dire qu'avec seulement quatre rallyes sur asphalte cette saison (les autres épreuves sur ce revêtement se déroulant en Belgique, en Catalogne ainsi qu'au Japon), la structure coréenne a surtout axé le développement de son bolide sur les performances sur terre, comme l'indique Moncet.

"Je pense que nous avons amélioré la voiture depuis le Monte-Carlo. Nous avons progressé sur les réglages ainsi que sur notre compréhension de la voiture sur l'asphalte. Compte tenu de l'écart qui nous séparait de la concurrence au Monte-Carlo, nous avons logiquement tenté de réduire celui-ci, mais nous ne sommes pas sûrs que cela soit suffisant pour être pleinement compétitifs. Nous avons travaillé autant que possible, et ce sur différents aspects, et la préparation du Rallye de Croatie a été l'un de nos principaux objectifs."

"Nous avons travaillé sur tous les aspects de la voiture, nous avons travaillé sur l'hybride, sur l'aérodynamique ainsi que sur les réglages dédiés à la terre. Si vous jetez un œil au championnat vous vous rendez rapidement compte qu'il y a bien plus de rallyes sur terre que sur asphalte. Bien sûr pour gagner ce championnat il va nous falloir une voiture qui soit compétitive dans les deux conditions. Sachant que les épreuves sur terre seront plus nombreuses cette année, je dirais que notre voiture est meilleure sur ce type de surface, mais nous allons tout de même voir ce que ça donne ce week-end."