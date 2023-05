Un McRae va reprendre le volant de la Subaru Impreza

Alister McRae va prochainement prendre le volant d'une voiture emblématique, à la valeur sentimentale encore plus forte pour lui. Il s'engagera au départ du nouveau Mythical Cars Rally avec la Subaru Impreza rendue légendaire par son frère Colin McRae.

Le petit frère du Champion du monde 1995, décédé dans un accident d'hélicoptère il y a un peu plus de 15 ans, rejoint un plateau alléchant sur cette épreuve historique organisée dans le nord de l'Italie, à Varzi, du 24 au 27 mai prochain. L'événement célébrera les autos du Groupe A, allant de 1994 jusqu'à l'ère WRC qui a pris fin en 2021 pour laisser place à la réglementation hybride Rally1.

Alister McRae pilotera une Subaru Impreza dans la même spécification que celle qui a mené son frère au titre mondial il y a 28 ans. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il en a déjà pris les commandes auparavant, bien qu'ayant passé la majeure partie de sa carrière en WRC sous les couleurs de Hyundai et Mitsubishi, à la fin des années 90 et au début des années 2000.

La mythique Subaru Impreza de Colin McRae.

"Quand on voit ou que l'on entend l'une de ces voitures, c'est impossible de ne pas sourire", se réjouit-il. "Naturellement, la 555 [en référence à la livrée] est très chère au cœur de la famille McRae. Mon frère Colin s'est bien débrouillé avec ! J'ai piloté une Subaru Legacy RS pour l'équipe Prodrive en 1993, mais je n'ai participé qu'à quelques épreuves avec l'Impreza Groupe A. La dernière fois que j'en ai piloté une, j'ai abandonné alors que je menais le Rallye des Açores ; un arbre de transmission avait cassé. J'espère que l'on aura plus de chance cette fois-ci."

"Il y a quelque chose de particulier avec ces voitures, et j'ai vraiment hâte d'être au Mythical Cars. Je me souviens que c'étaient de véritables bêtes à l'époque, et j'espère que rien n'a changé. On a des souvenirs très particuliers de ces voitures et de cette période. Ce sera chouette de la démarrer, de profiter de son superbe bruit, et de faire remonter de grands souvenirs."

Sur le Mythical Cars Rally, Alister McRae croisera le double Champion du monde Marcus Grönholm, lui aussi annoncé au volant d'une Subaru Impreza mais dans sa version plus moderne de 2008. Une semaine plus tôt, Max McRae, fils d'Alister et neveu de Colin, aura lancé sa saison en Championnat d'Europe des Rallyes en Pologne. Après avoir fait ses armes en Australie, le jeune pilote de tout juste 18 ans fait cette année ses grands débuts sur le Vieux Continent.