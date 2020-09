Neuville : "On méritait la victoire, plus que les autres"

Le Rallye de Turquie a pris l'allure d'une loterie lors de ses deux dernières journées. Une situation pas vraiment inhabituelle sur des routes toujours difficiles pour les mécaniques, les pneus et les hommes. Plusieurs d'entre eux ont subi d'importants problèmes, parfois les cumulant, à l'image de Sébastien Ogier qui arrivait en leader du championnat mais a payé le prix de plusieurs crevaisons, d'un souci de boîte de vitesses et enfin d'une défaillance moteur. Il ressort second du classement pilotes, avec zéro points supplémentaires dans sa besace et un retard de 18 unités.

Thierry Neuville, qui a terminé deuxième de l'épreuve à 35 secondes du nouveau leader du général, Elfyn Evans, a lui aussi vécu un moment compliqué lors de l'ES9 de ce dimanche matin. Le Belge, qui s'était emparé de la tête la veille à la faveur de son rythme et des problèmes de ses rivaux, jouissait d'une avance solide samedi soir mais a subi une crevaison qui l'a privé d'un succès tant attendu.

Vainqueur de six spéciales dont la Power Stage, le pilote Hyundai a fait part de sa déception au micro de la RTBF : "Je pense qu'on méritait la victoire, plus que les autres. Il ne faut pas oublier que le rallye est très cassant, ça fait partie de la course."

"Après tout ce qu'on a connu ici durant les dernières années, je croyais fortement à cette victoire. J'y tenais énormément. La déception l'emporte sur le résultat du week-end. On est déçu, mais on se rapproche tout de même du leader du championnat, et on fait un grand bon par rapport à Tänak et autres."

En effet, le point positif du week-end somme toute très bon de Neuville est son rapproché par rapport à la première place puisqu'il accusait 37 points de retard sur Ogier et n'en compte plus que 32 sur Evans. Toutefois, il ne reste que deux rallyes, en Sardaigne et à domicile en Belgique, pour rattraper un tel retard.

"Il va falloir être régulier sur les prochaines manches. On sera cinquième sur la route en Sardaigne, il faudra à nouveau tout donner jusqu'au bout, comme on l'a fait ici en Turquie. On sera parmi les favoris en Sardaigne. On a vu qu'il fallait un peu de réussite, elle nous manque durant les dernières courses. Ça va revenir."