Ogier : "Je me doutais qu'il allait tenter quelque chose"

Devancé à l'entame de la journée par Sébastien Loeb, Sébastien Ogier s'est montré particulièrement à son aise ce samedi lorsque les conditions de route ont eu un rôle prépondérant dans le scénario de la course. En effet, après deux premières étapes disputées sur des routes globalement sèches, la journée du samedi a été principalement marquée par les deux passages dans la spéciale de Saint Geniez-Thoard (ES11 et 13), partiellement enneigée et verglacée sur plus de 5 km. Si le bilan final a tourné en sa faveur, la matinée n'a pas idéalement débuté.

"Dans la première spéciale ce matin, le système hybride, j'ai eu du mal à le faire fonctionner comme je voulais. Je n'ai pas eu l'opportunité d'utiliser beaucoup de boost dans la spéciale, ce n'est pas optimal désormais", a-t-il expliqué. "Mais au final, la boucle a été bonne. Dans la deuxième spéciale, les conditions étaient définitivement adaptées pour les pneus tendres, je n'en avais qu'un donc j'ai ressenti beaucoup de mouvement, mais c'était quand même une bonne spéciale pour nous. Globalement, je peux dire que je me suis senti mieux dans la voiture aujourd'hui qu'hier. Ça a été une bonne journée."

Lancé dans un mano a mano haletant depuis la première spéciale face à Sébastien Loeb, le Gapençais a finalement fait la différence dans le dernier secteur chronométré de la journée malgré un choix de pneus osé (quatre slicks). À l'arrivée de la spéciale, il a même avoué qu'il avait calqué son choix sur celui de son principal adversaire pour la victoire.

"Je commence à le connaître après toutes ces années", a-t-il expliqué en affichant un large sourire. "Je me doutais qu'il allait tenter quelque chose. J'ai attendu un peu sur la liaison pour voir, et j'ai vu juste avant le départ qu'il allait partir en slicks. Nous pensions que ce ne serait pas le meilleur choix mais je voulais que la bataille soit équitable, et que la différence ne se fasse pas au niveau du choix de pneus. À ce moment, je me suis dit, 'OK, s'il part avec ça, je pars avec ça'."

"On a fait un meilleur temps mais il a fallu survivre. Ce n'était pas simple partout mais je me sentais bien dans la spéciale. Kalle [Rovanperä] a été plus rapide avec les [pneus] neige, ce n'était donc sûrement pas le meilleur choix mais comme je l'ai dit, j'ai juste suivi son choix sur le moment. Et au final, nous avons réussi à creuser un peu plus l'écart. Il n'y a rien de fou, demain c'est encore long et les conditions seront encore délicates."

À la veille de la dernière étape, longue de 67,26 km, l'octuple Champion du monde possède désormais une belle avance sur le pilote M-Sport mais son expérience du Monte-Carlo le pousse à se montrer prudent.

"Ce n'est pas confortable. C'est sûr que c'est bien d'avoir 20" [d'avance], c'est un écart intéressant. Mais avec les conditions que nous aurons demain matin, avec du givre et même peut-être du verglas, ce sera compliqué jusqu'à la fin. Ce n'est définitivement pas terminé."