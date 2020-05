Sainz vainqueur face à Loeb d'un vote sur le plus grand pilote WRC

Le Champion du monde WRC 1990 et 1992, qui a fêté en janvier dernier sa troisième victoire au Dakar, l'a emporté assez aisément en finale du vote face au nonuple Champion du monde Sébastien Loeb, empochant 57,28% des suffrages des 80'000 fans qui ont pris part à ce dernier scrutin ainsi que trois voix sur six dans le panel de journalistes participant.

Plus de 300'000 votes ont été enregistrés tout au long de cette consultation qui ne peut évidemment pas s'apparenter à un sondage puisque tous les pilotes impliqués ont avancé dans le tournoi en étant désignés lors de face-à-face avec d'autres concurrents. Ainsi, pour atteindre la finale, Sainz a "battu" le Champion 1983 Hannu Mikkola, le Champion de 1996 à 1999 Tommi Mäkinen et le Champion de 2013 à 2018 Sébastien Ogier.

"Je ne peux pas être plus heureux et plus fier de cette reconnaissance", a déclaré Sainz. "Merci beaucoup de m'avoir amené en finale et, bien sûr, de m'avoir permis de gagner cette reconnaissance contre Sébastien Loeb. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point j'estime Sébastien Loeb et à quel point il mérite d'être le meilleur. Mais je dois dire que ce n'est pas seulement lui, mais tous les Champions du monde qui méritent cette reconnaissance."

"Quoi qu'il en soit, il faut que quelqu'un gagne et, dans ce cas, c'est moi. J'ai tout donné au rallye. Le rallye a été ma vie, le rallye a été mon rêve et aujourd'hui, le rallye et toute la famille du rallye me donnent un grand sourire et une grande reconnaissance."

Les 18 Champions du monde WRC depuis l'introduction du titre pilotes en 1979 étaient compris dans le vote, en plus de deux pilotes "wild-card" (Jari-Matti Latvala et Markku Alén). Loeb a de son côté battu Richard Burns, Walter Röhrl et enfin Juha Kankkunen.