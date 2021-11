Shakedown - L'échauffement pour Rovanperä avant les choses sérieuses

La douzième et dernière manche du Championnat du monde des Rallyes 2021 a débuté ce jeudi à Monza, avec les 4,09 km du Shakedown "PZero", ayant la particularité d'être tracé sur le circuit et ses abords, et d'être disputé intégralement de nuit. Sur ces routes toujours piégeuses où les revêtements étaient déjà nombreux avec de l'asphalte, des pavés, de la terre et même de la boue, l'obscurité, l'humidité et le brouillard sont venus pimenter l'exercice loin totalement représentatif des réjouissances programmées ce week-end (57% du parcours tracé hors du circuit).

Dans ces conditions changeantes, Kalle Rovanperä s'est toutefois montré particulièrement à son aise en signant le meilleur chrono en 2'55"1. Accroché aux avant-postes toute la soirée, le Finlandais a profité de son dernier passage pour déloger Thierry Neuville de la tête du classement pour 0"3. Si le Belge a déjà répété à plusieurs reprises qu'il visait la victoire à Monza, il pourrait bien trouver du répondant de la part de la moins attendue des Toyota Yaris WRC.

Derrière le duo de tête, Adrien Fourmaux a également signé une performance notable en hissant sa Ford Fiesta WRC au troisième rang à une seconde. Surement boosté par sa signature chez M-Sport pour la saison 2022 survenue au milieu du shakedown, Gus Greensmith a été le plus actif en enchainant cinq runs tout en signant un interessant cinquième temps à 0"3 de son coéquipier français.

Intercalé entre les deux Ford Fiesta WRC, Elfyn Evans n'a pris aucun risque lors de ce shakedown ayant finalement peu d'intérêt pour la suite du week-end, à l'image de son rival pour le titre Sébastien Ogier seulement huitième.

Après cette dernière séance d'essais groupés, le rallye débutera réellement ce vendredi à partir de 07h31 avec la spéciale de Gerosa et ses 10,96 km. Le classement du Rallye de Monza sera à suivre en intégralité sur Motorsport.com tout au long du week-end.

Rallye de Monza / Shakedown