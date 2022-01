24 pilotes s'affronteront en WorldSBK en 2022

La Fédération internationale de motocyclisme a dévoilé la liste des engagés en WorldSBK pour la saison 2022. Avec cinq constructeurs participant au championnat, on retrouvera un total de 24 pilotes, dont les deux favoris pour le titre, Toprak Razgatlioglu, sacré en 2021, et Jonathan Rea, son principal adversaire.

La liste dévoilée ce mardi confirme que Razgatlioglu va troquer son numéro 54 contre le #1 de champion, alors que Rea revient au numéro 65 qu'il n'a plus porté depuis 2015, ayant depuis enchaîné six titres.

Les Kawasaki seront les plus représentées sur la grille, avec six machines engagées. Le clan Yamaha comptera quant à lui cinq pilotes, tout comme Ducati, tandis que Honda et BMW s'en tiendront à quatre après avoir doublé le line-up de leurs équipes satellites.

La liste n'est pas encore totalement complète, le team Pedercini devant annoncer son deuxième pilote. Quatorze nations sont tout de même représentées en l'état actuel des choses et la France peut se targuer de compter trois inscrits. Lucas Mahias reste en poste chez Puccetti, Christophe Ponsson chez Gil Motorsport, tandis que Loris Baz fait un retour remarqué. Après un an en MotoAmerica, le Haut-Savoyard prendra en main la BMW du team Bonovo pour tenter de repartir en quête de bons résultats dans le championnat qui l'a déjà vu gagner deux fois, il y a bientôt dix ans.

Rappelons qu'Álvaro Bautista retrouve pour sa part le clan Ducati, deux ans après sa lutte pour le titre face à Jonathan Rea, qu'il avait alimentée de 16 victoires. Son départ de l'équipe officielle Honda laisse la place à un line-up entièrement renouvelé, le HRC accueillant deux pilotes venus des Grands Prix, Iker Lecuona et Xavi Vierge.

Compte tenu de l'impact du COVID-19, le championnat est à nouveau privé de sa première manche traditionnelle en Australie et ne débutera qu'en avril, sur le MotorLand Aragón. Avant cela, les essais hivernaux vont reprendre cette semaine, à Jerez.

Lire aussi : Davies devient coach des pilotes Ducati en Superbike

Liste des inscrits en WorldSBK pour 2022

# Pilote Moto Équipe 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team 3 Kohta Nozane Yamaha GRT Yamaha WorldSBK Team 5 Philipp Oettl Ducati Team GoEleven 7 Iker Lecuona Honda Team HRC 15 Oliver Konig Kawasaki Orelac Racing 19 Álvaro Bautista Ducati Aruba.It Racing - Ducati 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati Aruba.It Racing - Ducati 22 Alex Lowes Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 23 Christophe Ponsson Yamaha Gil Motor Sport 29 Luca Bernardi Ducati Barni Racing Team 31 Garrett Gerloff Yamaha GRT Yamaha WorldSBK Team 36 Leandro Mercado Honda MIE Racing Honda Team 44 Lucas Mahias Kawasaki Kawasaki Puccetti Racing 45 Scott Redding BMW BMW Motorrad WorldSBK Team 47 Axel Bassani Ducati Motocorsa Racing 50 Eugene Laverty BMW Bonovo MGM Racing 55 Andrea Locatelli Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team 60 Michael van der Mark BMW BMW Motorrad WorldSBK Team 65 Jonathan Rea Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 76 Loris Baz BMW Bonovo MGM Racing 84 Loris Cresson Kawasaki Team Pedercini Racing 97 Xavi Vierge Honda Team HRC ? Hafizh Syahrin Honda MIE Racing Honda Team ? ? Kawasaki Team Pedercini Racing