Razgatlioglu contraint de manquer les courses après un highside

Troisième du championnat en arrivant à Barcelone, Toprak Razgatlioglu a perdu les deux courses de dimanche à suite d'une lourde chute subie pendant le warm-up, en matinée. Parti en highside lorsque la roue arrière de sa Yamaha a décroché dans le virage 13 de la piste catalane, le pilote turc en a été quitte pour un passage par l'hôpital de Barcelone, où aucune blessure n'a été diagnostiquée en dépit du choc subi. Les douleurs étaient toutefois importantes et le repos est à présent de mise avant un retour en forme espéré pour la prochaine manche, qui aura lieu à Magny-Cours la semaine prochaine.

"C'est difficile pour moi de savoir quoi dire. J'ai très mal, mais je suis malgré tout content parce qu'après avoir passé des radios à l'hôpital, je semble n'avoir rien de cassé. C'était une très grosse chute. J'ai fait une faute, je suis vraiment désolé pour Yamaha et mon équipe, mais ça peut arriver", concédait-il dimanche.

"Nous sommes soulagés que Toprak ne soit pas sérieusement blessé, après son énorme highside au warm-up", admettait Paul Denning, directeur de l'équipe. "Il était extrêmement rapide dans son premier tour chronométré, plus ou moins sur un rythme de qualifications, et il a un peu élargi au virage 13. Après la pluie tombée pendant la nuit et sur une piste qui était sale, on a vu le résultat."

Resté sur sa faim après la Course 1 samedi, dont il admettait qu'il attendait plus alors qu'il s'est classé sixième, Toprak Razgatlioglu visait le podium, voire plus, pour la seconde journée. C'est finalement son coéquipier, Michael van der Mark, qui a réussi à tirer son épingle du jeu pour signer sa première victoire de la saison lors de la Course Superpole, avant que Chaz Davies n'obtienne à son tour son premier succès de 2020 en Course 2. Au championnat, tous deux ont ainsi pris l'avantage sur le Turc, qui glisse à la cinquième place, à 31 points de Davies et 21 de Van der Mark.

"Je suis triste parce que Michael a montré que la R1 pouvait gagner [dimanche]. Mon objectif est de récupérer pour Magny-Cours et de me battre à nouveau pour le podium", promet Toprak Razgatlioglu, qui a été le premier vainqueur de cette saison, en février. Son directeur d'équipe lui prédit toutefois une attente douloureuse : "Toprak devrait pouvoir courir à Magny-Cours, même s'il va avoir très mal pendant quelques jours."