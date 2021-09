Razgatlioglu bat Rea à Magny-Cours, désastre pour Redding

Après avoir concédé l'avantage, Toprak Razgatlioglu est revenu devant son principal adversaire Jonathan Rea à l'épingle d'Adélaïde au quatrième tour sur 21, avant de s'échapper pour remporter sa septième victoire de l'année. Après avoir abordé la course de Magny-Cours à égalité de points avec le pilote Kawasaki Rea, Razgatlioglu compte désormais cinq points d'avance dans la course au titre.

Razgatlioglu a pris l'avantage au départ pour mener au virage 1, mais un meilleur passage à Estoril et sur la ligne droite arrière pour Rea a permis au sextuple Champion du monde de repasser devant à Adélaïde. Un léger contact entre Alex Lowes et Razgatlioglu a temporairement promu la Ducati de Michael Ruben Rinaldi en deuxième position, mais à la fin du premier tour, Razgatlioglu était de nouveau devant.

Le temps de Rea en tête du peloton s'est également avéré de courte durée, car Razgatlioglu a progressivement rattrapé son retard, puis est repassé devant Rea au quatrième tour et s'est immédiatement détaché. En fin de compte, Razgatlioglu a pris le drapeau à damier avec 4,4 secondes d'avance sur Rea pour sa troisième victoire à Magny-Cours ; le circuit où il a remporté ses premières victoires WSBK il y a deux ans sur une Kawasaki Puccetti.

Lowes semblait bien parti pour monter sur son premier podium depuis la manche de Donington Park en juillet, après avoir doublé Rinaldi pour la deuxième place dans le deuxième tour, avant de chuter à cinq tours de l'arrivée dans le virage 180. Andrea Locatelli, le coéquipier de Razgatlioglu chez Yamaha, a alors pris la troisième place, le rookie montant sur son troisième podium de la saison.

Rinaldi a été, de loin, le meilleur pilote Ducati en terminant quatrième d'une course absolument terrible pour son coéquipier Scott Redding, qui est parti huitième et a terminé 12e après une chute en fin de course. Redding a eu du mal à progresser au début de la course, mais il est descendu dans le classement en sortant large à Adélaïde au cinquième tour. Alors qu'il se battait en dehors du top 10, il a chuté à trois tours de l'arrivée au Château d'Eau avant de remonter. Marquant quatre points pour sa 12ème place, Redding est maintenant à 59 points de Razgatlioglu au championnat.

Magny-Cours - Course 1 :