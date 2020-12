Le WorldSBK adopte le long lap pour la saison 2021

Depuis 2019, le long lap figure à l'éventail de sanctions dont disposent les commissaires sportifs du MotoGP. Cette pénalité fait perdre du temps au pilote concerné, en l'obligeant à emprunter un chemin alternatif, à l'extérieur d'une courbe. Jugeant le dispositif efficace, la Commission Superbike a décidé d'adopter cette sanction en WorldSBK, dès la saison 2021.

Le long lap n'apparaîtra peut-être pas sur tous les Grands Prix puisque la configuration de certaines pistes pourrait empêcher de mettre le dispositif en place. L'inspecteur et le responsable de la sécurité de la FIM prendra donc une décision avant chaque meeting.

La Commission a par ailleurs décidé l'annulation de tous les temps réalisés quand un pilote passe par une zone où un drapeau jaune est agité. Là aussi, le WorldSBK suit la démarche du MotoGP, qui a imposé la même mesure cette année, au grand dam de certains pilotes très critiques envers cette règle.

Le WorldSBK a également annoncé qu'en 2023, quand les panneaux lumineux seront imposés sur les circuits pour informer les pilotes des dangers en piste, les drapeaux annonçant des gouttes de pluie et ceux prévenant d'un changement d'adhérence ne seront pas conjointement affichés sur les panneaux, pour des raisons de visibilité.

Parmi les autres décisions annoncées figurent des restrictions dans les essais afin de clarifier quelles sont les motos routières autorisées et ainsi éviter des entraînements avec des motos trop proches de celles utilisées en compétition. En cas d'appel après une réclamation, le concurrent sera automatiquement remboursé de sa caution s'il obtient fin de cause. Enfin, la présence d'un hélicoptère médical ne sera pas imposée s'il est possible de rejoindre un hôpital reconnu par la FIM par la route en moins de 20 minutes.

Lire aussi : Le World Superbike annonce son calendrier provisoire pour 2021

Des changements ont été annoncés en WorldSSP, où les pilotes ne seront plus séparés en deux groupes . Enfin, la Coupe d’Europe Yamaha R3 bLU cRU accompagnera le plateau sur certains meetings en Europe.

Les décisions annoncées par la Commission Superbike ne concernent que le règlement sportif. Une nouvelle réunion est prévue pour amender le règlement technique.

