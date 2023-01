Motos, Étape 12 - Cornejo s'impose, Price s'illustre

Après s'être enfoncé dans le désert du Quart vide pour la première partie de l'étape marathon, il fallait ce vendredi faire le trajet retour vers Shayba, sur un terrain à nouveau essentiellement constitué de sable et de dunes. Tout l'enjeu, après une nuit sommaire et sans avoir bénéficié d'assistance mécanique, était de limiter la casse ou d'en profiter en fonction des positions de départ consécutives au résultat de la veille.

À ce petit jeu, Toby Price a fait très fort. Sur les 185 km de spéciale, l'Australien n'a peut-être pas gagné mais alors qu'il partait troisième sur la route, il a su profiter des bonifications et a mené l'assaut pour se maintenir à ce rang. Une performance qui le hisse en tête du classement général à deux jours de l'arrivée.

"Le Quart vide est comme on s’y attendait", décrit le pilote KTM. "Beaucoup de sable et plein de rien ! L’un dans l’autre, je pense que c’était une bonne journée pour moi. Je pense qu’à ce stade de la course il n’est toujours pas possible d’avoir une stratégie, tout reste ouvert avec Skyler [Howes] et Kevin [Benavídes], on va juste tenter de rester sur nos roues. Demain je vais essayer d’attaquer fort car on part dans l’ordre inverse du classement dans la dernière étape. Je vais essayer de faire un bon temps demain mais là encore, je ne vais pas faire de folie au risque de me blesser ou de sortir de la course aussi près de la ligne d’arrivée."

Sur cette courte spéciale, disputée aux aurores, c'est Nacho Cornejo qui a tiré son épingle du jeu pour s'imposer avec 49 secondes d'avance sur Daniel Sanders, et 1'58 donc sur Toby Price. Kevin Benavídes et Skyler Howes limitent la casse en terminant à 2'22 et 2'54 tandis qu'Adrien van Beveren concède 3'16.

Au classement général, les 28 secondes de retard que comptait Toby Price hier sur Skyler Howes sont désormais à son avantage, alors que Kevin Benavídes se maintient à 2'40. Au sein de ce trio, l'indécision est totale à deux jours de l'arrivée. On ne peut exclure les outsiders Pablo Quintanilla et Adrien van Beveren, mais les deux hommes auront fort à faire puisqu'ils pointent tout de même à un quart d'heure de la tête de course.

Classement général provisoire après l'Étape 12

Pilote Moto Temps Pénalité 1 T. Price KTM 40h47'36 1'00 2 S. Howes Husqvarna +00'28 1'00 3 K. Benavídes KTM +02'40 3'00 4 P. Quintanilla Honda +14'54 2'00 5 A. Van Beveren Honda +16'14 6 L. Benavídes Husqvarna +20'00 7 D. Sanders GasGas +20'03 4'00 8 J. Cornejo Honda +23'14 9 M. Walkner KTM +44'24 10 M. Klein KTM +54'58 4'00