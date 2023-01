Et pourtant, Loeb a déjanté…

La domination de Sébastien Loeb sur le Dakar en cette deuxième semaine est telle que l'on oublierait presque qu'aucune journée en rallye-raid n'est un long fleuve tranquille. Lancés dans une remontée infernale, et en dépit du désavantage récurrent d'ouvrir la route, le Français et son copilote Fabian Lurquin ont cueilli ce jeudi leur cinquième victoire dans cette 45e édition. Des succès qui s'enchaînent comme des perles et permettent au duo de ne plus pointer qu'à une petite dizaine de minutes de la deuxième place occupée par Lucas Moraes au classement général. Les circonstances de course et le grand ménage effectué il y a une semaine parmi les favoris ont tout changé, ça ne fait aucun doute.

Aujourd'hui, pour rejoindre le bivouac sans assistance qui marque la mi-parcours de l'étape marathon, Sébastien Loeb a affronté les dunes avec brio mais a également trouvé la spéciale moins délicate que ce qu'il craignait. Néanmoins, il a fallu faire avec quelques désagréments.

"Ça va, ce n'était pas trop compliqué", admet-il. "Il y avait beaucoup de chotts [des lacs asséchés, ndlr] où on roulait à fond. Je ne sais pas si, à la limite, il n'y avait pas moins de dunes qu'hier finalement. Il y avait beaucoup, beaucoup de chotts en ligne droite. Mais globalement, des dunes pas trop, trop compliquées, sauf quelques passages techniques où il a fallu réfléchir un peu."

"Il y a des parties très lentes où c'est dur en fait, parce qu'on n'arrive pas à garder d'élan, tout se passe les unes derrière les autres, donc ce n'est pas forcément évident. On a déjanté une roue à un moment, on a dû s'arrêter pour la changer dans les dunes, ce qui n'était pas simple pour trouver un endroit où le faire. On a perdu un peu de temps. Mais ça va, dans l'ensemble ça s'est bien passé."

Sébastien Loeb ne calcule plus sur ce Dakar 2023.

Malgré cette perte de temps, Sébastien Loeb a coupé la ligne avec 2'16 d'avance sur le chrono de Guerlain Chicherit, et surtout avec une marge de 6'42 sur Nasser Al-Attiyah. C'est là que le constat incite, sans minimiser les victoires d'étape de l'Alsacien, à rappeler le contexte. Tenant du titre et leader du général avec encore 1h30 d'avance sur le pilote Prodrive, le Qatari n'a aucun intérêt à partir la fleur au fusil.

"Aujourd’hui on a fait une étape sans erreur", confirme d'ailleurs le pilote Toyota. "On en est venu à bout tranquillement car nous n’attaquons pas à fond, nous voulions juste terminer l’étape du jour sans endommager la voiture pour ne pas avoir à mécaniquer seuls toute la nuit. On va juste faire un contrôle général pour pouvoir repartir sereinement demain. On doit accepter la situation, nous n’avons pas besoin d’attaquer pour rien, nous avons assez de temps d’avance. Nous devons juste contrôler."

Les abandons ces derniers jours de Stéphane Peterhansel puis de Carlos Sainz ont également vu disparaître deux candidats aux scratchs. Condamné à ne pas calculer, Sébastien Loeb trace donc sa route, pour "n'avoir aucun regret" à l'issue de ce Dakar 2023. "Nous donnons tout chaque jour avec Fabian Lurquin, nous remportons notre cinquième spéciale sur ce Dakar et surtout, nous continuons d’y croire !" conclut-il.