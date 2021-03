L'ex-pilote de F1 Christian Klien pilotera en DTM en 2021

Après avoir participé à 49 Grands Prix en Formule 1, Christian Klien annonce qu'il s'apprête à faire ses débuts en DTM au Lausitzring, sur le circuit de l'Eurospeedway. Il fera aussi des apparitions à Zolder, au Nurburgring et à Assen. Il devrait courir dans une Mercedes AMG GT3 avec l'équipe JP Motorsport, la même écurie où il s'était classé deuxième dans le championnat GT Open la saison passée avec quatre victoires en douze courses.

Il continuera d'ailleurs à courir dans ce championnat en 2021 tout en participant à certaines manches de DTM. Il couvrira aussi certains Grands-Prix de Formule 1 à la télévision en Autriche sur ServusTV, chaîne du groupe Red Bull. "L'idée de participer au DTM a germé avec mon équipe JP Motorsport en GT Open", indique Klien sur la même chaîne.

"On peut observer que le championnat DTM se développe avec les GT3. On a déjà un aperçu de qui en fait partie. Cela nous a donné envie de participer à certaines courses." La saison 2021 de DTM sera la première à présenter des voitures GT3 après la fin de l'ère de la Classe 1. Elle débutera à Monza les 19 et 20 juin.

La dernière expérience d'une carrière bien remplie ?

Fondée sous le nom d'EXP Racing fin 2018, l'équipe de Klien a été rebaptisée JP Motorsport l'an passé. Basée en Allemagne, elle est dirigée par Günter Aberer, qui avait déjà géré l'équipe HTP, une autre écurie de Mercedes. Cette même équipe a d'ailleurs également annoncé son inscription au DTM lundi sous le nom de Winward Racing. L'an passé, Klien et son coéquipier Polonais Patryk Krupinsky ont manqué d'un point le titre GT Open face à Marcelo Hahn de l'équipe Teo Martin Motorsport.

L'arrivée de Christian Klien en DTM marque l'un des derniers chapitre de sa carrière. À 38 ans, il a déjà couru aux 24 Heures du Mans (troisième avec Peugeot en 2008 notamment), en European Le Mans Series, en Supercars, en Super GT et en Blancpain GT Series, l'actuel GT World Challenge Europe.

L'autrichien participe au championnat GT Open depuis son dernier départ en Formule 1 à Abu Dhabi avec HRT. Klien avait aussi été le coéquipier de Mark Webber chez Jaguar Racing en 2004 avant d'être celui de David Coulthard chez Red Bull Racing en 2005 et 2006 pour un total de 14 points marqués et une cinquième place comme meilleur résultat, en Chine en 2005.

