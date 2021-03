Vettel certain que Mercedes traitera équitablement Aston Martin

Sebastian Vettel participe ce week-end à ses premiers essais de pré-saison avec Aston Martin. Le quadruple Champion du monde a rejoint pour 2021 l'écurie qui répondait jusqu'à l'an passé au nom de Racing Point, après son départ de la Scuderia Ferrari. Il est ainsi passé d'un constructeur qui fabrique ses propres moteurs à une structure cliente.

Aston Martin Racing reçoit en effet des unités de puissance et d'autres pièces de Mercedes dans le cadre d'une collaboration entre les deux équipes. L’an passé, Racing Point a même fait le choix technique pour la RP20 de copier, sur la base de photographies, le design de la Mercedes championne du monde en 2019. Vettel a cependant rejeté l'idée selon laquelle Aston Martin ne se battrait jamais pour les victoires et pour le titre tant qu'elle resterait une écurie cliente. Cette dernière a d’ailleurs affiché son ambition d’être une prétendante au titre dans les trois à cinq prochaines années.

"Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je pense que vos craintes sont 'old-school'", répond Vettel. "Le monde avance. Mais vous auriez eu raison dans le passé. Avec une écurie comme Mercedes, je pense que nous pouvons être confiants sur le fait de recevoir un traitement tout à fait équitable. Si vous êtes plus rapide, vous avez le droit de les battre. Comme je l'ai dit, cette façon de penser n'est plus d'actualité. Sur le principe, je vois où vous voulez en venir, mais je ne suis pas inquiet. Si nous sommes très, très proches de Mercedes, ce sera un bel accomplissement. [L'équité] sera la dernière chose dont je me préoccuperai."

2021 marquera la première année où Sebastian Vettel roulera dans une voiture propulsée par Mercedes en Formule 1, lui qui a auparavant connu les blocs BMW, Renault et Ferrari. Il se dit curieux de travailler avec les unités de puissance de l'usine allemande, considérées comme les meilleures en Formule 1 et utilisées par trois écuries clientes cette saison : McLaren, Aston Martin et Williams.

"Le moteur Mercedes est supposé être le plus fort de la grille, et c'est ma première fois avec Mercedes en Formule 1", indique Vettel. "Je suis impatient d'observer comment il fonctionne. On m'a déjà formé à ce moteur, à la manière dont il fonctionne, à la manière de l'utiliser, etc. Tout cela ne peut que nous aider. Évidemment, le fait que nous ne soyons pas en charge du développement du moteur et ainsi de suite, et que nous puissions tirer parti d’un partenaire aussi fort, ne peut que nous aider. Nous n'avons qu'à nous concentrer sur la voiture sans nous soucier du reste."

"Au-delà de ça, il y a des gens avec lesquels vous vous entendez, et d’autres non. Je ne pense pas qu’il y ait de problèmes si vous vous entendez bien. Dans notre cas, je pense que le plus gros avantage est le fait d’être motorisés par Mercedes."

