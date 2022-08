Audi Sport enregistre un départ surprise

La finale du DTM à Hockenheim les 8 et 9 octobre marquera la dernière course de René Rast avec Audi Sport, structure avec laquelle il évolue depuis 2011.

Le partenariat a débuté en pilotant l'Audi R8 LMS GT3 dans le cadre du programme client d'Audi Sport, avec à la clé le titre ADAC GT Masters en 2014 et des victoires aux 24 Heures de Spa (2012), du Nürburgring (2014) et de Daytona (2012 et 2016). En 2015, Rast a également fait partie des pilotes Audi aux 24 Heures du Mans.

Après avoir fait des apparitions en DTM pour le constructeur en 2016, il a obtenu un volant permanent pour la saison 2017, remportant le titre lors de sa première saison complète. En l'espace de quatre ans, Rast a été sacré à trois reprises avec Audi Sport Team Rosberg, remportant 24 courses et 20 pole positions.

Après la fin de l'engagement d'Audi en tant qu'usine en DTM, Rast a participé à la Formule E au sein de l'équipe Audi Sport ABT Schaeffler, où il est monté sur plusieurs podiums lors des saisons 2019-20 et 2020-21. Rast a fait son retour en DTM cette saison avec l'équipe ABT Sportsline et est actuellement troisième au classement et meilleur pilote Audi. Il a déclaré que la décision de quitter la marque aux anneaux avait été prise avec "le cœur lourd", mais a ajouté avoir encore "quelques objectifs à atteindre dans le sport automobile".

Rast devait guider le développement de la future LMDh d'Audi pour 2023 avec Nico Müller, son rival de longue date en DTM. Cependant, le projet a été officieusement abandonné au début de l'année, ce qui a conduit Audi à libérer Rast un an seulement après avoir prolongé son contrat de deux ans. Cette nouvelle ouvre la voie au retour de l'Allemand en Formule E l'année prochaine, puisqu'il est lié à la structure McLaren qui va reprendre les activités de Mercedes, Championne du monde en titre.

René Rast, Team ABT Sportsline

Rast a déclaré : "Cette décision était tout sauf facile pour moi. Audi a été ma vie ces dernières années. Nous avons formidablement travaillé ensemble et célébré de nombreux grands succès. Je n'oublierai jamais ces moments, ni les nombreuses personnes formidables qui ont rendu mes victoires et mes titres de champion possibles."

"Audi est une marque forte avec des voitures fascinantes comme l'Audi RS 6, dont j'ai pu profiter comme voiture de fonction pendant de nombreuses années. L'ère de la Classe 1 en DTM a été pour moi le point culminant absolu. L'Audi RS 5 DTM, avec son moteur turbo à quatre cylindres, était une voiture de course fantastique."

"Malheureusement, cette époque s'est terminée beaucoup trop vite. Tant dans les prototypes du Mans qu'en Formule E, j'ai également eu la malchance d'avoir tout juste rejoint l'équipe lorsque les programmes ont pris fin. C'était vraiment dommage. J'apprécie le DTM avec les voitures de course GT3 beaucoup plus que je n'aurais pu l'imaginer. Mais j'ai encore quelques objectifs à atteindre dans le sport automobile. C'est pourquoi je dois dire au revoir aux fans d'Audi avec le cœur lourd après la fin de la saison 2022."

Avec Megan White