Extreme E détaille le format de ses "X-Prix"

Chaque "X-Prix" se disputera sur deux jours, la première manche ayant lieu les 23 et 24 janvier 2021. Le format global se rapprochera de celui du rallycross, avec deux manches de qualification, puis des demi-finales et une finale. Dans le format initial, huit équipages prendront part aux premières manches, avec quatre voitures par course. Les quatre meilleurs se qualifieront pour la première demi-finale.

Les trois premiers de la première demi-finale se qualifieront pour la finale, alors que les quatre autres équipages (composés d'un homme et d'une femme) éliminés jusque-là auront une dernière chance de passer en finale avec la deuxième demi-finale. Nommée la "Crazy Race", elle verra seulement l'équipage vainqueur se qualifier pour la finale à quatre.

"Extreme E est un championnat totalement inédit dans le monde du sport automobile", a expliqué Alejandro Agag, PDG de la série. "Son objectif est d'accélérer l'innovation et de prendre à bras-le-corps le défi du changement climatique, en utilisant les moyens de transport. En créant ce format sportif innovant, que l'on compare à une rencontre entre le Pod Racing de Star Wars et le Dakar, nous faisons quelque chose de vital pour intéresser la plus jeune génération de fans."

"Nous espérons que nos fans apprécieront les courses courtes, roue contre roue, construites autour de ce format. Avec notre véhicule électrique haute performance, les changements de pilote, l'Hyperdrive, et le format de la Crazy Race, il y aura énormément d'opportunités pour voir des changements de position. Nous courses se joueront vraiment sur le fil."

Extreme E introduira donc une fonction "Hyperdrive", offrant à un équipage un boost utilisable quand il le souhaite. L'équipage choisi sera celui qui aura effectué le saut le plus long sur le premier obstacle de chaque piste. Les équipes devront effectuer un changement de pilote, mais le pilote présent au départ restera secret jusqu'à l'extinction des feux, afin d'offrir une chance aux hommes et aux femmes de s'affronter. Chaque circuit verra aussi des "défis naturels", comme des ondulations, des sauts, des gués, des dunes, etc.