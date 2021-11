Les modifications à Abu Dhabi achevées et dévoilées

Annoncés au début de l'été, les changements apportés au tracé de Yas Marina sont achevés, à un mois du Grand Prix d'Abu Dhabi qui conclura la saison 2021 de Formule 1. Une piste plus courte et plus rapide attend désormais les pilotes sur 5,28 km, avec surtout l'espoir d'avoir créé des opportunités de dépassement sur un tracé qui était loin de faire l'unanimité en matière de spectacle auparavant. Les travaux ont eu lieu dans trois zones importantes : à l'épingle nord, dans la partie sud et autour de l'hôtel. Les pilotes découvriront ce qui a changé lors de l'épreuve programmée le week-end du 12 décembre.

"C'est un moment incroyable dans l'Histoire du circuit de Yas Marina", estime Saif Al Noaimi, directeur adjoint d'Abu Dhabi Motorsports Management. "Ce sont les premières évolutions apportées au circuit depuis sa construction en 2009. Depuis, les F1 – ainsi que d'autres disciplines – ont évolué au niveau du design et des performances. Nous progressons aussi pour offrir l'expérience ultime lors des épreuves organisées sur le circuit."

"Les changements amplifieront la nature compétitive de tous les événements sportifs organisés sur le circuit, mais nous sommes particulièrement pressés de voir comment cela se déroulera sur le nouveau tracé le mois prochain lors de la finale de la saison de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi."

L'épingle nord

Les modifications au niveau de l'épingle nord sont certainement les plus significatives. Les ex-virages 5 et 6 qui formaient une chicane ont été supprimés et l'épingle a quant à elle été élargie. Les monoplaces s'y présenteront autour de 300 km/h avec une opportunité de dépassement.

Marsa Corner

Le petit complexe situé au sud laisse désormais sa place à un virage à gauche surélevé baptisé Marsa Corner, où les vitesses de passage seront de l'ordre de 240 km/h. Il se substitue à une séquence de virages lents qui était peu appréciée des pilotes.

Secteur de l'hôtel

Enfin, les changements concernant le secteur autour de l'hôtel peuvent apparaître plus mineurs mais sont tout de même importants. Chacun des virages a été ouvert à l'intérieur dans le but de réduire la perte d'adhérence qui y était constatée et d'atténuer un phénomène qui rendait difficile la course en peloton. L'objectif dans cette zone n'est pas de créer une opportunité de dépassement mais de maintenir les monoplaces proches les unes des autres.

"Après presque un an de travail avec Abu Dhabi Motorsports Management, c'est génial de voir ce design devenir réalité", se réjouit Mark Hugues, directeur général de Mrk1 Consulting, entreprise qui a contribué aux modifications. "Le circuit de Yas Marina est déjà l'un des plus modernes et impressionnants du monde en Formule 1, et ces améliorations garantiront au public un spectacle riche dans toutes les disciplines, ainsi qu'une compétition exaltante."