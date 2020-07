Albon : "J'avais vraiment l'impression de pouvoir gagner"

Rapidement devenu le seul à porter les espoirs de Red Bull Racing à domicile en raison de l'abandon prématuré de son coéquipier Max Verstappen, Alexander Albon a bien cru être en mesure de rafler la mise en Autriche. Profitant de l'intervention de la voiture de sécurité en fin de course, le Thaïlandais a chaussé les pneus tendres tandis que les Mercedes sont restées en piste avec les gommes dures. Lancé à l'assaut des leaders, il savait qu'il devait agir vite pour faire fructifier son avantage pneumatique, ce qu'il a fait en essayant de dépasser Lewis Hamilton dès la relance de la course. Mais les deux hommes se sont accrochés, dans un scénario rappelant en partie celui du Grand Prix du Brésil 2019.

Comme à Interlagos, Hamilton a été pénalisé de cinq secondes, mais pour Albon le mal était fait : reparti en fond de peloton, il a ensuite abandonné et vu ses espoirs de victoire s'évanouir. Un succès auquel il croyait pourtant dur comme fer.

"J'avais vraiment l'impression de pouvoir gagner cette course", lâche-t-il au micro de Sky Sports avec beaucoup d'amertume. "C'est Mercedes qui avait le rythme aujourd'hui mais les gars ont fait un excellent travail avec la stratégie et franchement, quand je me suis arrêté, je ne savais pas où nous étions en piste. Dès que tout s'est joué, nous semblions en position de force et je savais qu'ils [les Mercedes] avaient les pneus durs, qu'il fallait que je double dans les cinq premiers tours [du relais]. J'étais confiant et la voiture se comportait bien en fin de course. Mais c'est comme ça."

"Je ne dirais pas que ça fait plus mal, mais j'ai le sentiment qu'au Brésil c'était davantage du 50-50. Cette fois, j'ai l'impression que j'étais passé et je me concentrais déjà sur Bottas. Le contact est arrivé tard. Il y a toujours un risque en dépassant par l'extérieur, mais j'ai laissé autant d'espace que possible. J'étais à la limite et je savais que tant que je laissais toute la place, c'était à lui de voir s'il voulait que l'on s'accroche ou non."

Hamilton déplore "un scénario malheureux"

Sanctionné pour cet accrochage, Hamilton a accepté sans broncher cette deuxième pénalité du week-end, après celle subie sur la grille de départ à moins d'une heure du début de la course. Deuxième sur la ligne, le sextuple Champion du monde rétrograde ainsi au quatrième rang, concluant un premier week-end qu'il entend mettre rapidement derrière lui.

"La course est terminée et j'ai juste envie d'aller de l'avant", assure-t-il. "Ça n'a pas été un grand week-end pour moi et je crois qu'hier, c'était entièrement ma faute. C'était un peu bizarre aujourd'hui, pour se préparer, d'apprendre soudainement la pénalité, mais c'est comme ça et ça ne m'a pas déstabilisé, ça m'a juste encouragé à essayer de piloter du mieux possible. J'ai le sentiment que c'est ce que j'ai fait, j'avais un excellent rythme pour rattraper Valtteri [Bottas]. C'est vraiment un scénario malheureux avec Alex, j'ai du mal à croire que l'on se soit encore retrouvé comme ça mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un incident de course. J'ai pris une pénalité qu'ils estiment que je mérite, alors je vais de l'avant."