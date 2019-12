Alfa Romeo a échoué au premier crash-test de sa F1 2020

Ce test a eu lieu au CSI (un centre d'analyse et de certification homologué par la FIA) de Bollate, près de Milan, et s'est donc avéré négatif. Les premiers tests effectués sur le châssis de la future C39 à Hinwil, le siège suisse de l'écurie, s'étaient pourtant révélés positifs.

Il n'est pas rare qu'une écurie échoue à sa première tentative lors d'un crash-test frontal dynamique, les équipes cherchant toujours à partir de l'extrême limite en termes de poids et de dimensions pour ensuite parvenir à la certification en s'assurant d'être dans les clous du Règlement Technique. Cependant, cette situation engendre forcément des coûts supplémentaires de re-conception et de reconstruction, tout en retardant quelque peu le processus d'homologation complet du châssis par la fédération internationale qui comprend un total de 15 tests. Le châssis endommagé ne sera pas totalement perdu puisqu'il pourra éventuellement servir à des tests statiques, mais seulement en interne.

Alfa Romeo va donc devoir mettre la main à la pâte et redoubler d'efforts pour venir à bout de ce test et éviter un trop grand décalage sur le programme prévu. Aucune date n'a encore été fixée pour une présentation de cette voiture mais il y a fort à parier que celle-ci se tiendra à la mi-février. Ferrari et AlphaTauri (ex-Toro Rosso) ont en effet déjà annoncé leur date de présentation et, depuis plusieurs années, les lancements des F1 sont regroupés sur une période plus courte, dans les dix jours précédents les premiers essais hivernaux.

Avec Roberto Chinchero