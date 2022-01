Alonso s'attriste du départ de Honda malgré les frustrations

Au mois d'octobre 2020, près de six ans après les premiers tours d'une McLaren MP4-29 modifiée pour marquer son retour en catégorie reine, Honda a annoncé son départ de la Formule 1 à l'issue de la saison 2021. Bien que le motoriste ait quitté le championnat par la grande porte avec le sacre de Max Verstappen, les premières années de son come-back en catégorie reine étaient loin d'être une réussite. En raison d'un manque de résultats et d'une relation de travail de plus en plus difficile, le partenariat entre Honda et McLaren a pris fin prématurément, après la saison 2017.

Fernando Alonso, qui faisait partie de l'aventure McLaren-Honda, a probablement été celui ayant exprimé sa frustration le plus souvent possible, ce qui n'a pas aidé à recoller les morceaux entre l'écurie et son motoriste. Pour rappel, au Grand Prix du Japon 2015, sur les terres de Honda, le double Champion du monde avait qualifié son unité de puissance de "moteur de GP2".

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Interrogé par Motorsport.com, Alonso a indiqué qu'il était à la fois heureux d'assister à un sacre d'un pilote motorisé par Honda et triste de voir le constructeur quitter la F1.

"Évidemment, lorsque [Honda] a quitté McLaren, je pense qu'ils n'étaient pas en train de rêver du championnat F1", a estimé Alonso. "Mais ils ont fait un excellent travail, ils ont recruté les bonnes personnes. Je crois qu'ils ont changé la direction, ils ont introduits une nouvelle philosophie et ils ont fait le travail. Je suis si heureux pour eux et je suis triste qu'ils s'en aillent maintenant. J'espère qu'ils reviendront."

Après le divorce sanglant entre McLaren et Honda, l'écurie britannique s'est tournée vers Renault tandis que le motoriste a d'abord attiré Toro Rosso, l'écurie B de Red Bull, avant de s'associer avec la maison mère un an plus tard. Masashi Yamamoto, directeur de Honda F1, a été l'un des principaux artisans du retour en grâce du constructeur, ce qui ravit Alonso puisque les deux hommes entretiennent de bonnes relations.

"J'ai parlé avec Yamamoto-san pendant les trois à quatre derniers Grands Prix parce que j'ai d'excellentes relations avec lui", a-t-il révélé. "Il a été celui qui m'a autorisé à tester le MotoGP, etc, et nous avons encore d'excellentes relations. C'est la première personne que j'ai félicité [à Abu Dhabi] après Max [Verstappen] dans le parc fermé, donc je suis heureux pour eux."

Propos recueillis par Adam Cooper