Alonso : "Hamilton ne pouvait pas disparaître"

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 de Formule 1 a vu, dans le premier tour de sa course, un accrochage spectaculaire mais heureusement sans conséquences graves entre les deux rivaux pour le titre mondial, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Abordant quasiment côte à côte le rapide virage de Copse, les deux pilotes sont entrés en contact, ce qui a envoyé la Red Bull du Néerlandais dans les graviers puis violemment dans un mur de pneus.

Étudiée par les commissaires, la collision a entraîné pour Hamilton, qui a pu continuer au volant d'une Mercedes peu endommagée, une pénalité de dix secondes à purger lors de son arrêt ainsi que deux points de pénalité sur sa Super Licence. Cela ne l'a toutefois pas empêché, au prix d'une fin de course haletante face au leader Charles Leclerc, de l'emporter pour signer son 99e succès en carrière, le quatrième de la saison. La course au titre a également été relancée avec un rapproché significatif au classement pilotes.

Forcément, d'autres pilotes que les principaux protagonistes ont été amenés à donner leur avis sur la situation. Parmi eux, Fernando Alonso, double Champion du monde de la discipline, qui penche du côté de l'incident de course. "L'incident est difficile, je trouve, de l'extérieur. Ça avait l'air très serré."

"Je pense que Lewis avait plus de la moitié d'une voiture à côté de Max. Donc, d'une certaine manière, Lewis ne pouvait pas disparaître de la trajectoire intérieure, vous savez, ce n'est pas comme si vous pouviez vous évaporer. Je ne pense donc pas que c'était… C'était un moment malheureux de la course, mais rien d'intentionnel, pas de mauvaise manœuvre de l'un ou l'autre des deux pilotes à mon avis, c'était pas de chance."

Même son de cloche du côté de celui qui a été spectateur privilégié, et aussi principal bénéficiaire de la situation qui l'a propulsé en tête du GP pendant 50 des 52 tours de course, à savoir Charles Leclerc : "C'est très difficile à juger depuis la voiture, nous sommes très bas, donc il est difficile de tout voir et c'est allé très vite. Je pouvais voir qu'il se passait beaucoup de choses devant moi."

"Je pense que c'est un incident de course. Il est assez difficile de rejeter la faute sur l'un ou l'autre. De toute évidence, il y avait de l'espace à l'intérieur. Peut-être que Lewis n'était pas complètement à la corde, mais c'est vrai aussi que Max était assez agressif à l'extérieur. Ce sont des choses qui arrivent, mais je pense que le plus important aujourd'hui est que Max est indemne et qu'il va bien."

Après un passage par le centre médical puis un hôpital pour des examens de contrôle, Verstappen a quitté l'hôpital dans la soirée ce dimanche, sans blessure grave.