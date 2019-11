Le mystère du numéro 11 d'Ayrton Senna résolu

Cela a de nouveau été prouvé la semaine passée quand, suite à l'annonce d'un festival pour célébrer le Brésilien dans sa ville de São Paulo, des questions se sont posées sur une affiche de l'événement. Ce dernier, qui se tiendra une semaine avant le GP du Brésil 2019, verra les Toleman TG184 de 1984 et Lotus 97T de 1985 de Senna être pilotées dans les rues de la ville. Le poster pour l'occasion est aux couleurs du casque du triple Champion du monde, et apparaît également sur celui-ci la voiture de 1985 sans les logos de son cigarettier.

Des fans aux yeux avertis ont cependant noté que la monoplace portait non pas le #12 que Senna utilisait lors de ses années Lotus mais le #11 (voir ci-dessus). Certains ont alors saisi l'opportunité pour critiquer vivement les propriétaires de la F1, Liberty Media, les accusant d'avoir mis le Brésilien au volant d'une voiture dont il n'a jamais utilisé le numéro. À la lumière de cette critique, la F1 a répondu sur Twitter (ci-dessous) en joignant la copie d'une photographie sur laquelle ce poster était basé et démontrant bien Senna au volant d'une Lotus noire et or disposant du #11.

La première indication était que cette photo n'avait pas été prise à l'occasion du GP du Brésil 1985, car les images de la course montraient que Senna arborait le #12. La photographie étant pourtant datée du jour de la course au Brésil, il a été suggéré qu'elle pouvait provenir du warm-up. Mais une enquête approfondie a fait apparaître qu'elle ne datait en fait même pas du week-end en question. En effet, les logos du cigarettier sur l'aileron arrière étaient très différents pour la course du Brésil de 1985 (voir ci-dessous) et Senna portait des gants jaunes au lieu des rouges utilisés lors de sa première campagne avec Lotus.

Grâce au travail du directeur de production de Motorsport Images, Tim Wright, la vérité derrière la photo a été découverte. Dans le cadre de la numérisation des nombreuses photos d'archives, des images sont parfois téléchargées et légendées au sein d'une série dans laquelle ces clichés, à l'origine, ne devraient pas se trouver. Cela veut dire que certaines dates et événements pour certaines monoplaces nécessitent des suppositions éclairées pour pouvoir être replacées dans leur contexte.

À un certain moment dans le processus, l'image de Senna avec le #11, dans ce qui s'avère être une monoplace hybride entre 97T et 98T, a ainsi été légendée et classée dans le GP du Brésil 1985. De plus amples recherches et comparaisons avec d'autres images ont permis de découvrir que ce cliché a été pris lors d'essais de pré-saison 1986 par Steven Tee, depuis le sommet de la tour de contrôle du circuit de Jacarepagua alors que les monoplaces rentraient aux stands.

Il se trouve même que la monoplace au #11 est également apparue sur la couverture du magazine Autosport en 1985, apportant la preuve s'il en fallait une autre que Senna a bien piloté avec ce numéro à plus d'une reprise dans sa carrière.

Car, en guise de dernier rebondissement de l'histoire, malgré le titre en couverture d'Autosport, publié juste après le test de Rio, une note à l'intérieur du magazine sur la photo précise : "Ayrton Senna a brièvement testé la nouvelle Lotus 97T à Donington Park avant que la voiture et le pilote ne soient transportés aux tests F1 de Rio."