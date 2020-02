Barcelone, J1 - Mercedes aligne les tours, Ferrari discret

La matinée studieuse de cette première journée a imprimé une tendance qui s'est confirmée durant l'après-midi où les écuries ont inlassablement continué d'enchaîner les tours avec leurs monoplaces 2020. Après le meilleur temps de Valtteri Bottas ce mercredi matin, Lewis Hamilton a pris le relais chez Mercedes et s'est positionné en première place dès 15h20, pour quelques centièmes, avant d'abaisser sa marque de façon plus conséquente peu avant 16h, en signant le premier temps dans les 1'16. Sergio Pérez, qui a laissé sa place à Lance Stroll à la pause, a conservé sa position dans le top 3 au volant d'une Racing Point RP20 qui a fait parler pour sa ressemblance avec la Mercedes W10.

Dans une journée où les incidents ont été rares, même les plus minimes, Max Verstappen aura été le principal pilote à la faute cet après-midi avec deux tête-à-queue dans la dernière chicane et un passage trop au large dans le rapide enchaînement des virages 7 et 8. Quatrième temps de la journée, au prix d'une amélioration durant l'après-midi, le Néerlandais aura surtout été un véritable stakhanoviste avec un total de 169 tours parcourus. Daniil Kvyat, qui aura également réalisé toute la journée au volant de l'AlphaTauri AT01, complète le top 5 après avoir subi un petit problème logiciel en matinée, qui n'a pas coûté beaucoup de temps à la structure.

Sixième, Carlos Sainz n'a pas chômé non plus, après avoir parcouru à 161 reprises le circuit de Barcelone avec sa McLaren. Une journée tranquille pour l'écurie britannique mais, là encore, très studieuse. Derrière l'Espagnol, le duo de pilotes Renault qui s'est partagé la journée ; un partage qui n'a pas été sans coûter du temps de piste car il a visiblement fallu 1h30 environ au Losange, après la pause, pour réaliser l'adaptation de la R.S.20 à Daniel Ricciardo. George Russell sur une Williams qu'il juge plus agréable à piloter et Stroll complètent le top 10.

En 11e place, on retrouve la Ferrari pilotée par Charles Leclerc, le Monégasque ayant remplacé au pied levé un Sebastian Vettel malade. Journée discrète pour la Scuderia autant sur le plan chronométrique qu'au niveau des tours, à relativiser bien entendu car il s'agit d'une première journée. Nicholas Latifi a succédé à Russell dans l'après-midi chez Williams. Au 13e rang, se situe Robert Kubica qui a débuté les essais pour le compte d'Alfa Romeo en matinée : le Polonais a laissé le baquet de la C39 à Antonio Giovinazzi dans l'après-midi, l'Italien se concentrant sur l'accumulation de tours plutôt que sur la recherche de performance. Quant à Kevin Magnussen, il se situe au 14e rang en cette première journée, Haas cherchant principalement à travailler sur sa faiblesse de l'an passé, à savoir le fonctionnement des pneus.

Barcelone, J1 - Classement final

Pilote Équipe Tours Temps (pneus) 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 1:16.987 2 Valtteri Bottas Mercedes 79 1:17.313 3 Sergio Pérez Racing Point 58 1:17.375 4 Max Verstappen Red Bull 168 1:17.516 5 Daniil Kvyat AlphaTauri 114 1:17.698 6 Carlos Sainz McLaren 161 1:17.842 7 Daniel Ricciardo Renault 55 1:17.873 8 Esteban Ocon Renault 62 1:18.004 9 George Russell Williams 73 1:18.168 10 Lance Stroll Racing Point 52 1:18.282 11 Charles Leclerc Ferrari 132 1:18.289 12 Nicholas Latifi Williams 53 1:18.382 13 Robert Kubica Alfa Romeo 59 1:18.386 14 Kevin Magnussen Haas 106 1:18.466 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 1:20.096

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.

Related video