Le circuit de Djeddah va modifier ses lignes droites

L'an passé, l'Arabie saoudite a organisé son tout premier Grand Prix de Formule 1. En un temps record, un circuit urbain a été bâti dans la ville de Djeddah, sur les rives de la mer Rouge. Le tracé long de 6,174 kilomètres s'est révélé être l'un des plus rapides de la saison, la pole position ayant été signée à plus de 250 km/h de moyenne, en raison de ses nombreuses lignes droites.

Toutefois, ces portions rapides ont très vite posé problème en raison de leur ondulation excessive. Étant donné que Djeddah est un circuit urbain, la piste est bordée par les murs. Ceux-ci obstruaient donc la vue des pilotes lorsqu'ils négociaient ces petites courbes rapides, rendant invisible un potentiel danger (accident, retardataire, voiture au ralenti).

Et les complaintes des pilotes n'ont pas été vaines puisque Martin Whitaker, PDG du Grand Prix d'Arabie saoudite, a indiqué que des mesures seraient prises pour améliorer la visibilité avant la deuxième édition de la course, prévue en mars 2022.

"Nous nous efforçons d'améliorer certaines zones pour notre deuxième Grand Prix", a-t-il expliqué. "Tout d'abord, un ou deux légers changements vont être apportés à la piste. Ces modifications sont directement liées à la vue du pilote depuis le cockpit. C'est un travail minime mais qui va contribuer à améliorer la visibilité dans quelques virages. Ensuite, nous allons apporter de petites modifications aux barrières, qui favoriseront les trajectoires prises par les pilotes tout au long de la piste."

Le délai très court entre la signature d'un accord avec la F1 et le Grand Prix de 2021 a poussé les organisateurs à travailler dans l'urgence. En conséquence, une grande partie des infrastructures entourant le site n'avaient pas été achevées à temps. Cependant, la poursuite de ses travaux durant l'hiver devraient permettre d'améliorer la situation, en particulier pour les fans.

"Il y a quelques domaines sur lesquels nous travaillons pour améliorer l'expérience des fans qui vont retourner au circuit en mars", a ajouté Whitaker. "Nous prévoyons de décaler l'angle de certaines tribunes pour améliorer la visibilité et, en même temps, nous prévoyons d'augmenter la taille et de développer les Fan Zones, qui se sont avérées extrêmement populaires."

"Il fallait préparer toutes les infrastructures en peu de temps, mais maintenant avec cette petite période avant notre seconde course nous sommes mieux placés pour comprendre nos limites. En raison de notre localisation, nous ne pouvons pas changer trop de choses car la piste se situe sur une étroite bande terrestre à côté de la mer, mais nous étudions certainement l'entrée et la sortie du circuit. En raison de cette localisation, la gestion du trafic était un problème, et certaines caractéristiques du système routier ont créé des retards évitables. Il y a des leçons que nous avons tirées, et nous avons désormais le temps de résoudre ces aspects afin de nous assurer que tous ceux qui reviendront vivent une expérience aussi bonne, si ce n'est meilleure."

Avec Jonathan Noble