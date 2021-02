Daniel Ricciardo prend ses marques chez McLaren

McLaren présentera dans moins de quinze jours sa monoplace pour la saison 2021, la MCL35M. Avant ce rendez-vous fixé au lundi 15 février, les préparatifs s'accélèrent à Woking, où Daniel Ricciardo s'est rendu cette semaine. L'Australien doit de nouveau s'intégrer dans une nouvelle écurie, comme il l'a fait il y a tout juste deux ans quand il a quitté Red Bull pour Renault. Le voici désormais dans une nouvelle maison, avec Lando Norris pour coéquipier et au sein d'une structure qui a terminé troisième du championnat constructeurs l'an passé.

Tandis que les essais hivernaux se dérouleront à la mi-mars sur le circuit de Sakhir, avant le premier Grand Prix de la saison le 28 mars, toujours à Bahreïn, Ricciardo a profité de son passage à l'usine pour s'attarder entre autres sur l'ajustement de sa position dans le baquet. L'écurie britannique a dévoilé de longues images de ce travail minutieux.

Après avoir perdu Carlos Sainz, parti chez Ferrari, McLaren mise beaucoup sur sa nouvelle recrue et a l'intention de ne négliger aucun détail afin de faciliter son intégration, dans l'espoir de rendre celle-ci à la fois rapide et réussie.

"Avoir un nouveau pilote est toujours un défi très intéressant", expliquait dernièrement le directeur sportif de McLaren, Andrea Stella. "L'approche est de prendre pour base les [premières] qualifications. Où voulons-nous nous situer ce samedi-là ? Puis on établit ce que l'on doit faire pour s'assurer d'être aussi bien préparé que possible [à ce moment-là]."

"C'est une combinaison de compétences et de méthode. Car je suis sûr que tout le monde, par exemple les ingénieurs, aura très envie de partager des tonnes d'informations et de solutions avec le pilote. Mais il faut faire ce qu'il faut, car il n'y aura pas beaucoup de temps pour tester en piste. L'objectif est que pour le premier Grand Prix, en qualifications, ce soit comme si Daniel pilotait la McLaren et travaillait avec ces ingénieurs depuis longtemps."

