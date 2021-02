La Formule 1 veut deux Grands Prix aux États-Unis

Depuis le rachat de la Formule 1 par l'entreprise américaine Liberty Media en janvier 2017, la catégorie reine du sport automobile a fait des États-Unis sa priorité. Des mesures ont été prises pour y accroître les audiences, telles que le report d'une heure du départ des courses européennes, passé de 14h à 15h10 (désormais 15h en 2021), pour un horaire moins matinal outre-Atlantique. Le Grand Prix des États-Unis a lieu sur le Circuit des Amériques, près d'Austin, depuis 2012, et un nouveau circuit urbain est envisagé à Miami depuis un certain temps.

"Je veux vous dire que notre stratégie à l'avenir sera d'être plus présent aux États-Unis avec plus d'un Grand Prix", annonce sans détour Stefano Domenicali, PDG de la F1. Deux courses au pays de l'oncle Sam, ce ne serait pas une première : c'est déjà arrivé de 1976 à 1984, avec des épreuves disputées à Long Beach, Watkins Glen, Detroit, Las Vegas ou encore Dallas. En 1982, il y en avait même trois.

L'éventuel Grand Prix de Miami a toutefois rencontré de nombreux obstacles depuis l'approbation du projet par la ville en mai 2018 – la première course devait avoir lieu en 2019 ! – et la Formule 1 continue d'évaluer toutes les options de seconde épreuve américaine.

"Miami est plus avancé en termes de discussions, mais il y en a d'autres dans d'autres régions des États-Unis", déclare Domenicali. "Mais ils ne sont pas au niveau où je peux dire 'oui, ils sont là' et prévoir que quelque chose se produise. Je pense que dans les deux prochains mois nous allons décider quelles seront les discussions possibles concernant ce pays et la rotation éventuelle ou la stabilisation avec deux [courses] fixes. C'est en cours."

Dans un pays qui a davantage la culture de l'IndyCar et surtout de la NASCAR que de la Formule 1, cette dernière va poursuivre ses efforts pour être plus médiatisée. "Je peux vous garantir qu'il y a désormais beaucoup d'intérêt pour la Formule 1 aux États-Unis. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que les États-Unis ont besoin de suivre l'actualité de la F1 au quotidien. Y aller une semaine, tout donner avant la course d'Austin, et se taire par la suite, ça ne va pas. Nous avons un plan de communication assez solide aux USA. Il nous faut asséner les informations dans les bons canaux de manière continue."

"Cela prendra beaucoup de temps à lancer en matière d'investissement, mais les bénéfices seront immenses. Cela fait partie de notre campagne stratégique de communication mondiale, pour laquelle nous devons donner un coup de collier cette année", conclut Domenicali.

Propos recueillis par Jonathan Noble

