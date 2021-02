Les écuries seront capables de récupérer l'appui perdu en 2021

Confirmant une tendance déjà supposée par d'autres, James Key estime que les écuries seront capables de récupérer assez rapidement cette année l'appui aérodynamique perdu en raison des changements réglementaires. Craignant des charges trop importantes à supporter pour les pneus Pirelli en 2021, la FIA a imposé une simplification du fond plat devant les pneus arrière ainsi que des modifications autour des écopes de frein arrière et du diffuseur. L'objectif est de priver les monoplaces d'environ 10% d'appui théorique. Très récemment, Mercedes indiquait que ce changement de règlement ramenait dans un premier temps les monoplaces à des niveaux d'appui similaires à ceux de 2019.

Voici pour la situation de départ, à laquelle vient évidemment se greffer désormais le développement dont les équipes sont capables, et qui a commencé dès cet hiver. Ces progrès, qui se poursuivront dans les semaines à venir et lors des premiers Grands Prix de la saison, peuvent être suffisamment importants pour retrouver des appuis équivalents à ceux de 2020.

"Cela a eu pour effet d'interrompre les progrès qui étaient en cours avec ces monoplaces depuis longtemps, et il fallait le faire pour tenir une année supplémentaire avec cette réglementation", estime James Key, directeur technique de McLaren, en évoquant les changements imposés pour cette année. "Mais il y a encore énormément de potentiel de développement autour du reste de la voiture, ainsi qu'autour de ces changements. Je pense donc qu'en entrant dans la saison, la plupart d'entre nous aura tout récupéré. C'est difficile de dire si ce sera avec la première spécification ou pas [pour le premier Grand Prix], je ne le pense pas à 100%."

Chez McLaren, on explique que la version de la MCL35M qui sera alignée pour l'ouverture du championnat à Bahreïn, fin mars, affichera des niveaux d'appui inférieurs à ceux de sa devancière. Néanmoins, la perspective de gagner en performance dans ce domaine suscite beaucoup d'optimisme. "Pour le moment, je ne peux pas vous donner un pourcentage pour ce qui concerne le premier Grand Prix", confie James Key. Ce dernier suggère en revanche que la monoplace de Woking, une fois développée, pourrait disposer de 110% de l'appui aéro de sa devancière.

En revanche, s'il paraît possible de récupérer de l'appui via le développement, l'incidence sur les chronos devrait persister puisque les F1 seront équipées de pneus Pirelli différents, conçus pour être plus robustes et s'annonçant environ une seconde plus lents au tour. Par ailleurs, les modifications réglementaires ont toutes affectées des éléments situés à l'arrière de la monoplace, ce qui a aussi une incidence plus générale sur l'équilibre. Par exemple, les écuries devront réduire l'appui aérodynamique à l'avant pour compenser.

"C'est un véritable défi", insiste James Key. "Cela demande une nouvelle façon de penser car les géométries imposées par la réglementation sont uniques, c'est quelque chose que nous n'avons jamais rencontré par le passé. Ces changements retirent de l'appui à l'arrière, et cela vous force à en retirer à l'avant pour rééquilibrer la voiture, ce qui entraîne une réduction globale de l'appui aéro."