Des évolutions plus tôt que prévu pour Ferrari ?

Disposant de la même monoplace que lors des essais hivernaux quatre mois plus tôt, la Scuderia savait qu'elle allait souffrir pour les deux premières courses de la saison au Red Bull Ring, mais ne se doutait pas à quel point. Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont pris une claque en qualifications, se classant seulement dixième et onzième de la Q2, le quadruple Champion du monde en restant là. En course, ce dernier s'est plaint d'une monoplace "inconduisible", tandis que son coéquipier a en quelque sorte créé l'exploit de prendre la deuxième place – certes grâce à l'abandon des Red Bull et à la pénalité de Lewis Hamilton.

Accusant un déficit d'une seconde sur Mercedes, qui serait lié à 70% à l'unité de puissance et à 30% à l'aérodynamique, Ferrari va donc s'efforcer d'apporter de nouvelles pièces en Autriche dès ce week-end. D'après un communiqué de la Scuderia, elle travaille d'arrache-pied sur le développement à Maranello "dans l'espoir d'avancer au week-end prochain l'arrivée du package aérodynamique prévu pour le Grand Prix de Hongrie – ou au moins une partie de ses évolutions".

L'écurie ne croit pas que ces nouvelles pièces lui suffiront à pallier le déficit qui la séparait de Mercedes en Autriche, mais espère qu'elles "pourraient permettre à l'équipe de remonter dans la hiérarchie". En disposer dès ce week-end serait d'autant plus bénéfique qu'un travail comparatif pourrait être mené par rapport aux données engendrées lors du premier Grand Prix sur le même circuit.

S'exprimant ce lundi soir sur Servus TV, Sebastian Vettel a confirmé l'intention de Ferrari d'accélérer le développement en urgence et a déploré un week-end difficile. "L'équipe fait son maximum", a indiqué l'Allemand. "Si nous avons de la chance, nous en aurons peut-être une partie. Mais ce n'est pas encore confirmé. Peut-être que ça arrivera pendant le week-end. Nous aurons la surprise."

"À part le fait que nous avons beaucoup de chemin à parcourir, j'étais en réalité très satisfait [du premier week-end de GP]. J'avais le bon rythme vendredi et samedi matin, mais en qualifications ça a un peu déraillé. Dimanche, j'avais bon espoir que la course soit meilleure, mais la tendance de samedi s'est poursuivie et je me suis battu tout au long d'une course difficile. Jusque-là, c'était très, très serré. Je crois que j'étais devant [Leclerc] vendredi et lui était devant samedi matin. Mais en qualifications, l'écart s'est creusé davantage. Rien ne s'est bien passé pour moi lors de cette course d'ouverture. Mais tant mieux pour l'équipe que ça ait marché pour [Leclerc]."

Quant à Louis Camilleri, PDG de Ferrari, il a renouvelé sa confiance au directeur d'équipe Mattia Binotto et à l'ensemble de l'écurie. "Nous savons que nous avons du pain sur la planche", a déclaré l'Italien. "Ce n'est certainement pas la position sur la grille que devrait avoir une équipe comme Ferrari, et nous devons réagir sans délai. Il est clair que nous devons progresser dans tous les domaines. La seule solution est de réagir, et je suis satisfait de la réaction immédiate et du travail réalisé par Mattia et toute son équipe à tous les niveaux."

"Il ne s'agit pas seulement de mettre en piste aujourd'hui ce qui devait être prêt demain mais aussi d'accélérer le programme de développement pour les courses à venir. C'est la réponse d'une équipe unie qui se retrousse les manches et qui affronte les problèmes de front, sans se lamenter. Nous sommes au début d'un nouveau cycle avec un plan à long terme. Aucun revers ne changera notre trajectoire et je fais pleinement confiance à Mattia et à l'équipe pour résoudre nos problèmes."

