Contrairement à 2022, Haas fera évoluer sa VF-23 toute la saison

En étant l'une des trois écuries à avoir déjà fait rouler sa F1 2023, Haas confirme ses ambitions de retrouver un niveau supérieur, après avoir déjà redressé la barre l'an passé. Si en 2022 l'écurie américaine avait très peu développé sa monoplace, pour des raisons financières mais également en raison des mauvaises expériences passées, le retour d'évolutions plus fréquentes est annoncé pour l'exercice à venir.

L'an dernier, ne souhaitant pas se perdre en chemin et préférant exploiter tout le potentiel de son concept initial, Haas avait choisi d'introduire un seul nouveau package, à la mi-saison à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. L'approche sera différente pour la saison à venir.

"Concernant les évolutions, je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus actuel en Formule 1, et je ne vais surprendre personne", reconnaît Simone Resta, directeur technique de Haas. "Il est certain que l'on aura un programme d'évolutions plus costaud que l'an dernier, et on travaille encore dessus. On n'est encore qu'au tout début. On vient de définir la voiture pour son lancement, donc l'équipe travaille encore dessus, on a notre feuille de route, mais il est encore trop tôt pour dire ce que l'on va faire et quand."

En retrouvant un sponsor titre, MoneyGram, Haas va pouvoir profiter de ressources financières supplémentaires en s'approchant du plafond budgétaire, ce qui contribue à la volonté de développer davantage la monoplace confiée à Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

"Terminer huitième du championnat constructeurs en 2022 a été un résultat très positif pour l'équipe", rappelle également Simone Resta. "Naturellement, on vise toujours mieux, mais je crois que c'était un très grand pas en avant pour nous, et ça nous a inévitablement rapporté des ressources supplémentaires. On essaie toujours de maximiser la somme d'argent que l'on peut investir pour progresser et franchir un cap supplémentaire. C'était l'un des objectifs avec ce nouveau projet, pouvoir disposer d'un programme de développement plus solide en cours de saison."

La Haas VF-23 qui a pris la piste ce samedi à Silverstone dans le cadre d'un shakedown limité à 100 km présente déjà des changements visuellement notables par rapport à sa devancière. Néanmoins, l'équipe américaine a conservé la philosophie générale de l'an passé.

"On essaie de garder quelques pièces de la voiture de la saison dernière mais on essaie d'améliorer les performances aérodynamiques, d'améliorer le poids des pièces ainsi que leur qualité", précise Simone Resta. "Il y a eu une révision importante de la monoplace. Certains éléments ne paraissent pas radicalement différents, il s'agit probablement davantage d'un développement de la voiture 2022, mais il y a une révision totale de la voiture, qui inclut beaucoup de pièces."