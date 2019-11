Hamilton : "Aucun espoir" face aux puissantes Ferrari à Mexico

Hamilton dispose en arrivant au Mexique d'une avance de 64 points sur Valtteri Bottas. Il peut sceller le sort du championnat 2019 dès ce week-end, à la condition première de monter sur le podium tout en espérant un résultat moindre de son équipier. Cependant, pour le Britannique, l'avantage des Ferrari en ligne droite est tel qu'elles risquent de représenter à nouveau une menace sur l'Autodrome des Frères Rodríguez.

"Je pense que pour moi, il n'a jamais été question de toujours vouloir précipiter les choses", a-t-il déclaré au sujet de sa première balle de match. "Valtteri a été bon tout au long de l'année, il a fait du super travail [au Japon] et va très probablement faire un travail très, très solide lors des prochaines courses, donc il y a toujours une bataille, la lutte continue."

Mexico a été le théâtre des deux derniers sacres de Lewis Hamilton en Formule 1 même si les éditions 2017 et 2018 n'ont pas vu le #44 se hisser sur le podium, la faute il y a deux ans à un accrochage avec Sebastian Vettel au départ et l'an passé à une gestion pneumatique difficile pour Mercedes. "Je pense que le Mexique, en général, est notre pire course de l'année en raison de la manière dont notre voiture est réglée et il va s'agir d'une course compliquée pour nous. Les derniers [GP au Mexique] ont été assez pénibles même si nous avons remporté le titre là-bas."

"J'espère un meilleur week-end, mais je pense qu'il va être très difficile de battre les Ferrari avec ces longues lignes droites. Nous n'avons aucun espoir de nous en sortir dans ces lignes droites, c'est certain. Mais même si vous regardez les autres, les McLaren y atteignent d'importantes vitesses de pointe, comme les Red Bull, donc je pense que ça va être compliqué. Je ne m'attends pas [à ce que le titre soit attribué] à Mexico. Je pense que nous allons nous battre encore pendant quelques courses."

Les scénarios du titre pour Hamilton au Mexique