Hamilton ne va pas s'autoflageller après l'erreur de Singapour

Parti troisième sur la grille, Lewis Hamilton s'est vite retrouvé quatrième sur la piste, dépassé au second virage par Carlos Sainz alors que les deux hommes sont entrés en contact, obligeant le Britannique à un léger passage hors piste. Par la suite, Hamilton a été en chasse derrière la Ferrari #55, et notamment à la fin du relais en pneus intermédiaires où il se faisait de plus en plus pressant.

Au 33e tour, le septuple Champion du monde a toutefois commis une erreur en retardant trop son freinage au virage 7, tirant droit dans le TecPro à cet endroit. Arrivé droit dans les protections, Hamilton a toutefois pu repartir sans avoir subi trop de dégâts, mais il a dû se résoudre à passer par les stands pour changer d'aileron avant. Reparti neuvième, il a fini par la suite à cette position.

Immédiatement à la radio, le #44 s'est excusé auprès de son équipe : "Je suis vraiment, vraiment désolé pour ça les gars. J'ai vraiment merdé", avait-il ainsi lancé. Interrogé après la course sur sa sortie de piste, il a ajouté en réponse à Motorsport.com : "À partir de là, je savais que c'était fini. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je veux dire, je ne vais pas me punir pour une erreur."

"Je pense que les conditions étaient très délicates pour tout le monde, et je pense qu'avec notre voiture, quels que soient les problèmes que nous avons, ils sont amplifiés sous la pluie. [C'est] une voiture très, très difficile à piloter sous la pluie."

Quand il lui a été demandé si, comme Max Verstappen un peu plus tard dans la course au même endroit, il avait perdu le contrôle au moment où le plancher de la monoplace avait touché la piste, il a répondu : "Je ne sais pas vraiment. Je vais vérifier les données. Je ne veux pas rejeter la faute sur ça, mais la voiture talonnait beaucoup, et évidemment il y a eu le blocage. Je ne sais pas d'où venait le blocage."

Mercedes change l'aileron avant de Lewis Hamilton au GP de Singapour 2022

Hamilton a un temps cru qu'il s'en était sorti sans dégâts, mais il s'est bien vite rendu compte que la partie gauche de sa moustache avait cédé : "Dans les premiers virages, ça semblait normal, et puis finalement des étincelles ont commencé à apparaître, et je pense qu'ensuite ça a juste lâché."

Questionné au sujet du départ, et notamment sa réaction quand Sainz l'a contraint à passer hors piste, Hamilton n'a pas trouvé que la manœuvre de son homologue était fautive. "C'est la course", a-t-il ajouté avant de préciser la raison pour laquelle il l'avait signalé à la radio : "La seule raison pour laquelle je l'ai mentionné est que je ne voulais pas qu'on pense que je suis sorti [seul] de la piste, parce qu'il y a un plot tout à droite [que les pilotes sont censés contourner quand ils sortent seuls de piste, ndlr], mais j'ai en fait été forcé à élargir, donc c'était la seule raison."

Au vu du rythme de Sainz sur le reste du relais, cette perte de position a été source de frustration pour Hamilton : "Évidemment, j'étais coincé derrière Carlos. Je ne sais pas pourquoi il était si lent. Mais bien entendu, [je n'étais] pas assez rapide [en ligne droite] pour le dépasser dans ces conditions, et puis [je suis] juste resté derrière lui. Je pense que j'avais les moyens de faire des temps similaires à ceux des gars devant, mais comme j'étais coincé derrière lui, je n'ai pas pu. Je crois que si j'avais été troisième, j'aurais pu suivre les gars devant."

Enfin, revenant sur un autre message radio, en début de course, quand il se plaignait du choix des pneus de départ, Hamilton a expliqué : "J'ai fait des tours de mise en grille avec [les pneus intermédiaires] rodés, et puis j'ai mis les nouveaux [intermédiaires] et c'était terrible. Il faut plusieurs tours pour que les températures grimpent. Et nous n'arrivons pas à faire fonctionner nos pneus aussi vite que les autres pour diverses raisons."

"Aussi bien sur les pluie que sur les slicks. Donc nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de températures, parce que sur le long terme, sur le sec, nous avons une bonne longévité."