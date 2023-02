Hamilton : L'interdiction des couvertures chauffantes est "dangereuse"

Les dix équipes de la grille, la FIA et la FOM devraient participer à un vote après le Grand Prix de Grande-Bretagne pour décider du sort réservé aux couvertures chauffantes pour les pneumatiques. Si l'objectif est d'améliorer la durabilité du championnat avec la fin des couvertures, il n'est pas certain que cette mesure soit appliquée. Les pilotes ont pu constater le manque d'adhérence qu'offrent des pneus froids après un essai à Austin l'an passé.

Pirelli, manufacturier unique du championnat, espère que le test de ses nouvelles spécifications, après Silverstone, suffira à convaincre les équipes d'accepter de se passer des couvertures à l'avenir. Cependant, un profond scepticisme subsiste dans le paddock.

Interrogé par Motorsport.com, Lewis Hamilton a fait part de ses inquiétudes et estimé qu'il n'y avait aucun avantage à ce changement : "Je pense que c'est dangereux. J'ai testé [des pneus] sans couverture, il y aura un incident à un moment donné. Je pense donc que c'est une mauvaise décision."

"Vous devez faire plusieurs tours pour que les pneus fonctionnent. Tout l'argument se base sur le fait qu'il est plus durable et plus écologique de supprimer les couvertures mais en fait nous brûlerons plus de carburant pour mettre les pneus en température. Ce qui est plus inquiétant, c'est au moment de sortir [des stands] : vous patinez et [la voiture] est très nerveuse. Si quelqu'un d'autre a des pneus qui fonctionnent, vous pouvez facilement entrer en collision avec lui. C'est donc un débat inutile."

L'équipe Mercedes avec des couvertures chauffantes

Carlos Sainz a ajouté : "Je ne comprends toujours pas pourquoi la F1 prend ses distances avec les couvertures. Pour moi, ça n'a aucun sens. Vous brûlez plus de carburant, plus de pneus. Même sur la question de la durabilité, je ne comprends pas la philosophie. Il y a aussi des risques avec ces voitures à hauteur de caisse réduite. Mais c'est une direction que la F1, la FIA et Pirelli ont décidé de prendre, donc nous devons nous adapter, j'imagine."

Mario Isola, responsable F1 de Pirelli, a indiqué qu'il ne fallait pas prendre uniquement en compte la durabilité concernant la décision finale sur les couvertures chauffantes. Et selon lui, il n'est de toute façon pas certain que les équipes soutiennent l'initiative.

"Je n'ai pas d'idée claire, honnêtement il est difficile de faire une prédiction", a-t-il déclaré. "Je crois que c'est l'objectif de tout le monde d'aller dans cette direction pour la durabilité, mais clairement personne ne veut nuire au spectacle. Je ne veux pas dire que c'est un objectif impossible, car ça ne l'est pas. Mais c'est un défi énorme."

Propos recueillis par Adam Cooper

