Hamilton a eu du mal à se reconcentrer après la mort de Boseman

Décrivant une année 2020 décidément "très lourde" sur tous les plans, Lewis Hamilton dit avoir eu beaucoup de mal à retrouver sa concentration avant les qualifications du Grand Prix de Belgique. Auteur de la pole position ce samedi, le pilote Mercedes a rendu un hommage vibrant à l'acteur Chadwick Boseman, connu pour son rôle dans Black Panther et disparu aujourd'hui. Après lui avoir réservé ses premiers mots à la radio puis posé bras croisés en sortant de sa monoplace, le sextuple Champion du monde a fait part de son émotion.

"Aujourd'hui, c'est une pole vraiment importante pour moi car je me suis réveillé avec la triste nouvelle du décès de Chadwick", explique-t-il. "L'année est très lourde pour nous tous, je crois, et cette nouvelle m'a vraiment brisé. Ce n'était vraiment pas facile de se reconcentrer avec ça sur le cœur. Je me suis dit que je devais y aller, piloter à la perfection, car ce qu'il a fait avec les super héros montre à tous ces jeunes enfants ce qui est possible. Il était brillant."

Revenant sur une "séance très serrée", Hamilton a salué le travail fourni par Mercedes depuis hier pour lui permettre d'aller conquérir la 93e pole position de sa carrière en Formule 1. À la clé également, un nouveau record de la piste belge, qu'il a battu à deux reprises en Q3 avec un chrono final de 1'41"252.

"C'était une séance incroyable, durant laquelle ça n'a cessé de s'améliorer, mais c'est vraiment riche en enseignements", assure-t-il. "Ici, se concentrer sur la sortie [des virages] est naturellement important. Je n'ai fait aucune erreur dans tous mes tours, et le run en Q3 a été une réussite. Je me disais qu'il n'y avait aucun moyen de battre ça, mais le virage 1 était probablement l'une de mes faiblesses ces dernières années. J'ai vu que j'étais bien en sortie et j'ai continué tout le long du tour. C'était un très, très bon tour et je suis heureux."

Hamilton explique aussi n'avoir pas cherché à obtenir à tout prix l'aspiration dans les longues lignes droites du toboggan des Ardennes. Une stratégie qui s'est avéré payante.

"Comme vous l'avez vu, certains sont vraiment rapides dans le premier et le dernier secteur mais pas autant dans le deuxième", souligne-t-il. "Nous n'avons pas été les plus forts aujourd'hui dans le premier et le dernier secteur, mais nous étions très costauds dans celui du milieu. [...] Ce week-end j'avais le choix de sortir premier ou deuxième par rapport à Valtteri [Bottas], et j'ai choisi de sortir en premier. Je voulais être dans l'air propre, ne pas avoir à me soucier de quelqu'un devant moi, de gérer l'écart dans le dernier virage."