Hamilton regrette l'absence de suspense pour le titre

Lewis Hamilton n'est plus en course pour le titre mondial, dans une saison difficile pour Mercedes, qui cherche encore à empocher au moins une victoire cette année. Parallèlement, plus rien ne semble pouvoir arrêter Max Verstappen, qui dispose ce week-end à Singapour d'une première balle de match. Et si le Champion du monde en titre ne la concrétise pas en fin de semaine, il aura une nouvelle possibilité quelques jours plus tard à Suzuka. Quoi qu'il en soit, et même si mathématiquement rien n'est donc joué, le suspense autour de l'issue de la saison 2022 a considérablement perdu en consistance depuis l'été impérial du pilote Red Bull, vainqueur des cinq derniers Grands Prix en date.

S'il est sacré sur la piste de Marina Bay, Max Verstappen aura empoché son second titre avec encore cinq Grands Prix à disputer. Une situation venant récompenser son travail et que d'autres ont connu par le passé, comme Michael Schumacher en 2002, ou Lewis Hamilton qui, par deux fois auparavant, a été sacré alors qu'il restait trois courses à disputer. Le Britannique a connu ce soulagement précoce mais également la pression intense d'un final à suspense sur le dernier Grand Prix, et il regrette forcément l'un des deux scénarios pour le public.

"De mon côté, je ne pense pas vraiment à ça [le deuxième titre consécutif de Verstappen]. Clairement, j'ai de la peine pour les fans", a exprimé le septuple Champion du monde dans le paddock de Singapour. "Pour tout le monde, et même pour nous l'année dernière, aller jusqu'au bout était intense. Ce n'est jamais génial quand la saison se termine en avance. Même si j'ai déjà connu cette situation, par exemple au Mexique. À titre personnel, c'est génial. Mais pour la F1 en général, ce n'est pas spectaculaire. J'ai de la chance d'avoir connu des moments comme en 2008, jusque dans les 17 dernières secondes, et bien sûr l'an dernier, où c'était à peu près la même chose. Espérons que ce sera un peu mieux à l'avenir."

Les préoccupations de Lewis Hamilton aujourd'hui sont évidemment ailleurs, lui qui occupe la sixième place du championnat et pourrait connaître sa toute première saison en Formule 1 sans la moindre victoire. Le Britannique est concentré sur le travail de développement de Mercedes, dans l'espoir de revenir plus fort avec une nouvelle monoplace en 2023.

"Pour ma part, j'aime toujours le défi et je suis fier de la force et de la croissance de notre équipe au niveau des relations et de la concentration", a-t-il insisté. "Voir comment chacun travail dur dans une équipe est pour moi ce qu'il y a de plus inspirant. Ils viennent au circuit, prennent l'avion le dimanche soir, sont au bureau le lundi, et essaient de trouver des solutions, de trouver la clé. C'est vraiment impressionnant, parce que c'est vraiment sans relâche cette saison. Je sais que tout le monde a hâte de faire une pause."