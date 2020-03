Racing Point : Impossible de dire quand la F1 va reprendre

Les huit premières épreuves programmées au calendrier F1 2020 ont d'ores et déjà été reportées ou annulées en raison de la pandémie de COVID-19 qui touche le monde depuis plusieurs mois et sévit particulièrement en Europe et en Amérique du Nord à l'heure d'écrire ces lignes. La situation est telle que les dix équipes ont unanimement décidé d'avancer la fermeture des usines, normalement prévue en août, aux mois de mars et avril, cela correspondant en plus souvent à des restrictions gouvernementales sur les déplacements et à des mesures plus ou moins générales de confinement.

Même si les responsables de la Formule 1 espèrent encore que 15 à 18 Grands Prix seront disputés cette année, en débutant à l'été, le team principal de Racing Point, Otmar Szafnauer, rappelle qu'il n'y a aucune certitude quant au moment de la reprise. "C'est une situation sans précédent, qui change du jour au lendemain. À l'heure qu'il est, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec la moindre certitude quand les choses reviendront à la normale. Il y a énormément de facteurs que nous ne contrôlons pas."

Devant la situation mondiale et le retard pris par la saison 2020, la Formule 1 a décidé de repousser l'entrée en vigueur de la réglementation 2021 à 2022, avec le maintien des règles techniques et des châssis prévus pour la campagne 2020 jusqu'à la fin de l'année prochaine. Une décision logique pour Racing Point selon Szafnauer. "Une autre décision prise entre les équipes et la FIA a été de retarder l'introduction de la nouvelle réglementation jusqu'en 2022. En termes de logistique et de coûts, cela fait totalement sens."

"Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'on pourra se permettre d'être relax au moment où nous nous remettrons au travail. Quand nous reprendrons enfin la piste, il faudra être en position de nous battre, qu'importe les règles. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend et nous serons prêts à nous en occuper quand l'heure sera venue."

Racing Point a démarré sa période de fermeture des usines ce mercredi 25 mars, ce qui veut dire que la reprise du travail est prévue le 16 avril. Mais Szafnauer explique que l'écurie s'est arrangée pour permettre aux gens qui le pourront de télétravailler. "Nous avons également travaillé très dur lors des dernières semaines pour permettre à tout le personnel qui peut travailler à domicile d'avoir l'équipement dont il a besoin."

"Notre première préoccupation dans un moment comme celui-ci est le bien-être physique et mental de nos collègues, de leur famille et de leurs amis. Tout le monde est revenu à la maison en Grande-Bretagne et s'ajuste à cette nouvelle réalité, mais ce n'est clairement pas simple pour tous. Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir rouler dans un avenir proche, mais en fin de compte nous comprenons tous l'importance de la situation. Les défis auxquels le monde fait face ne ressemblent à rien de ce que j'ai connu au cours de ma vie et transcendent clairement le sport, donc les décisions qui ont été prises sont les bonnes."

