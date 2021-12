Hamilton : "Je suis sûr que ça va être super serré"

Plus de six dixièmes de seconde, tel est l'écart entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à l'issue des premiers essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, chacun ayant signé le meilleur temps de son écurie. De là à ce que Mercedes domine le reste du week-end ? Il est trop tôt pour tirer de telles conclusions, et Hamilton en est bien conscient, même s'il est satisfait de son vendredi.

"C'est une journée relativement bonne", déclare le septuple Champion du monde. "J'aime ce circuit et les changements qu'ils y ont apportés, cela l'a rendu bien plus appréciable et bien plus fluide. Manifestement, c'est serré entre nous tous. Nous avons effectué nos séances et le rythme demeure une petite inconnue, mais je suis sûr que ça va être super serré comme lors des courses précédentes."

La base de réglages semble être bonne à l'issue de cette première journée. "La sensation n'est pas trop mauvaise, ça a bien commencé et ça a un peu empiré en EL1 avant de s'améliorer à nouveau dans la deuxième séance avec des changements que nous avons faits", poursuit Hamilton. "Désormais, il nous faut juste passer les données en revue et essayer de comprendre comment nous pouvons progresser, quelle direction prendre ; la cible se déplace en permanence. Mais sinon, la sensation est bonne."

"Je me sens bien, je me sens super bien dans mon corps, et comme je l'ai dit je pense que nous avons fait des pas en avant positifs du côté des réglages, alors nous allons essayer de perfectionner ça ce soir et de revenir en force demain."

Prendre un nouveau moteur n'est pas d'actualité

Ce dernier Grand Prix est évidemment crucial pour Lewis Hamilton, qui l'aborde à égalité de points avec le leader Max Verstappen, et avec un moteur moins usé qui a toutefois déjà perdu de sa superbe après avoir été utilisé à Interlagos et à Djeddah… avec un impact qui serait exagéré ?

"Ce n'est pas aussi important que certains ne le font croire", estime Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste, au micro de Sky Sports F1. "Je pense que Red Bull déduisait que la différence était énorme, je crois que Toto a fait pareil. À un moment, c'est un pas utile dans la bonne direction. Mais que nous l'ayons à la dernière course ou non, ça ne va pas couvrir le genre d'écart que nous avions avec Max sur un tour, même si c'est un pas dans la bonne direction."

Quant à savoir si Mercedes pourrait prendre le risque d'encaisser une pénalité de cinq places sur la grille à Yas Marina afin d'avoir un moteur neuf : "Ce n'est pas prévu. Si nous faisons ça, c'est qu'il y a eu un souci. Ça ne semblerait pas être une bonne idée, ce ne serait que si nous avons un gros problème, et encore, ce ne serait même pas le Plan A si nous perdions un moteur."