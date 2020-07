Mercedes et Hamilton "dans le flou" à l'issue d'un vendredi inquiétant

À l'issue des essais libres du vendredi au Grand Prix de Styrie de Formule 1, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui était en tête du classement. Valtteri Bottas était relégué à un demi-dixième du Néerlandais au volant de la Mercedes W11, son coéquipier Lewis Hamilton quant à lui seulement sixième à sept dixièmes – un gouffre ! D'autant que ce manque de performance au volant d'une voiture apparemment instable ne s'explique pas par des réglages moteur conservateurs.

"Nous n'avons pas attaqué à fond, mais pas à moitié non plus", analyse Toto Wolff, directeur d'équipe, au micro de la chaîne autrichienne ORF. "Disons que nous avons roulé avec un niveau de performance inhabituel pour un vendredi. Nous en avons discuté un bon moment mais nous avons décidé d'adopter une approche intermédiaire – ne pas utiliser la pleine puissance mais ne pas être sur un rythme de croisière non plus." Il ajoute : "Nous sommes un peu dans le flou, surtout avec le chrono de Lewis. Il y a un problème avec la voiture."

Mais quel problème ? "Si nous le savions", soupire Wolff. "Pour l'instant, nous ne le savons pas. La voiture est complètement instable dans les virages lents et moyens. Mais nous récoltons des données pour tout, il faut prendre le temps de les étudier."

Le son de cloche est similaire du côté de Hamilton, qui peine à identifier les raisons de son manque de performance. "La sensation était relativement normale, mais nous étions assez loin", analyse-t-il. "Nous avons donc du pain sur la planche pour essayer de comprendre pourquoi. J'avais une bonne sensation lors de la première séance d'essais, puis le début des EL2 avait l'air très bon, et ça a commencé à se dégrader. Les autres sont rapides, et Valtteri a clairement un bon rythme. Espérons que ce sera un peu mieux demain."

Quant aux problèmes de boîte de vitesses causés le week-end dernier par les passages répétés sur les vibreurs, ils ont fait l'objet d'un travail conséquent en Essais Libres 1, et Bottas estime que des progrès ont été réalisés. Cependant, lorsqu'il est demandé à Hamilton s'il est autorisé à passer sur les vibreurs, il répond : "Pas que je sache. Je pense qu'il faut quand même faire attention, on peut quand même fortement endommager la voiture sur les vibreurs. Est-ce que ce sera aussi rude que dimanche, on verra bien."

Enfin, pour les qualifications, Toto Wolff est pessimiste quant à la performance supplémentaire que Mercedes pourrait grappiller d'ici là : "Pas grand-chose. Verstappen a progressé par rapport à la semaine dernière, et les Racing Point se sont vraiment améliorées. Tous les autres sont plus lents, comme nous. Mais il y a beaucoup de réflexion à faire et de données à récolter pour voir où se trouve la performance."

