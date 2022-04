Norris ne s'attendait pas à monter sur le podium

Dans les cordes au Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2022, McLaren est parvenu à redresser la barre avec brio, d'abord en plaçant ses deux voitures dans les points au GP d'Australie puis en montant sur le podium deux semaines plus tard, au GP d'Émilie-Romagne. Certes, Lando Norris a été très chanceux pour décrocher cette troisième place, en profitant de la faute de pilotage de Charles Leclerc, mais cela n'enlève rien à la performance du pilote britannique ce week-end.

Toujours très à l'aise à Imola, Norris s'est hissé en troisième position en qualifications, n'étant devancé que par Leclerc et Max Verstappen, et s'est montré très solide lors du Sprint et de la course du dimanche, en étant toujours un cran au-dessus de ses adversaires du milieu de grille. Et le pilote McLaren ne s'attendait pas à signer de tels résultats.

"Une course incroyable et un week-end incroyable, pour être honnête", a commenté Norris avant de monter sur le podium. "Battre une Red Bull et une Ferrari [en qualifications], c'est toujours beaucoup mieux que ce que à quoi nous nous attendions, donc je suis heureux. L'équipe le mérite. [Passer] de là où nous étions lors de la première course au podium aujourd'hui, je pense que tous [les membres de l'équipe] le méritent, donc félicitations à l'équipe."

La pluie du début de course et les incidents qu'elle a provoqués sont en grande partie responsables du podium de Norris ce dimanche, toutefois le pilote britannique a affirmé que l'équipe y était pour beaucoup compte tenu du travail accompli depuis le début de la saison.

"La réponse ennuyeuse est [de dire] que l'on a simplement travaillé dur", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé d'où venait ce regain de forme. "Tout le monde ici [sur le circuit] et à l'usine a consacré beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts. C'est dû à cela et aux conditions difficiles de ce week-end. Nous avons été en mesure de capitaliser sur ça aussi. J'aime ces conditions, je m'en sors toujours très bien. C'était la même chose l'année dernière, donc un mélange de travail acharné et d'un bon week-end, et ça paye."