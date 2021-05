Nouvelle date du GP de France : Gasly "vraiment désolé" pour les fans

"Ceux qui ont pris leur billet pour le GP de France, pris des vacances en conséquence et pris des chambres et billets d'avion, ils l'ont dans l'os." Ce commentaire sans détour d'un lecteur de Motorsport.com sur Facebook résume la problématique à laquelle font face de nombreux fans de Formule 1, notamment dans l'Hexagone, à la suite du changement de date du Grand Prix de France.

C'est la semaine dernière qu'ont été annoncées l'annulation du Grand Prix de Turquie (prévu le 13 juin), l'organisation d'une deuxième course en Autriche (à la date initiale du GP de France, le 27 juin) et la nouvelle date de l'épreuve du Circuit Paul Ricard (décalée du 27 au 20 juin). Cette annonce a été faite seulement cinq semaines avant les premiers essais libres du week-end au Castellet.

La Formule 1 a à cœur d'organiser autant de courses européennes que possible au printemps et à l'été compte tenu de l'incertitude qui règne autour des restrictions de circulation vers l'Asie et les Amériques en vue des Grands Prix prévus à l'automne, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cela explique la décision qui a été prise.

Les billets achetés pour le Grand Prix de France le week-end du 27 juin restent évidemment valables pour la nouvelle date, et les personnes qui ne peuvent finalement pas y assister peuvent se faire rembourser, mais d'autres réservations sont moins flexibles, et les pilotes de F1 tricolores ne manquent pas de compatir avec leurs compatriotes.

"C'était un peu surprenant, car il me semble que c'est dans un mois, donc ça va arriver très vite", souligne Pierre Gasly. "C'est triste de voir que des gens ne vont plus pouvoir venir car, j'imagine, il faut vraiment s'organiser pour certains, et il faut beaucoup d'argent juste pour venir nous soutenir. Je suis vraiment désolé pour ces gens, qui ont été grandement affectés par ce changement de dernière minute. J'espère que des solutions leur seront proposées, au moins un remboursement. Et j'espère, je ne sais pas… qu'on va leur donner des billets pour l'an prochain, ou trouver des solutions."

"Je suis quand même content que nous puissions courir en France. L'an dernier, ça n'a pas été le cas, et je suis heureux que le Grand Prix soit encore au calendrier pour cette saison, je suis très enthousiaste à ce sujet."

Esteban Ocon ajoute : "C'est évidemment très dur de s'organiser en ce moment, avec tous les changements qui se produisent dans le monde. Le changement de date du Grand Prix de France va manifestement causer de grandes difficultés pour les fans qui prévoyaient de venir. Ce n'est donc pas la meilleure nouvelle qui soit, mais comme l'a dit Pierre, nous sommes très contents qu'il soit encore au calendrier. Je pense que c'est la nouvelle que nous aurions détestée, que le Grand Prix ne soit plus au calendrier. C'est une excellente nouvelle qu'il y soit encore. Bref, j'espère que nous allons quand même y voir beaucoup de fans et qu'ils trouveront des solutions pour venir, même si c'est plus tôt et dur à organiser."

Gasly et Ocon auront en tout cas à cœur de faire vibrer leurs fans au Paul Ricard, eux qui n'y ont pas eu grand succès jusqu'à présent en Formule 1, avec un point en deux courses pour le pilote AlphaTauri et un abandon à l'actif de celui d'Alpine en 2018. En revanche, tous deux s'y sont imposés en Formule Renault 2.0 en 2013, avec deux podiums pour Gasly en FR3.5 l'année suivante.

