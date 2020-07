Ocon dans les points après avoir "pris une claque" en qualifs

Très déçu de sa séance de qualifications, bouclée samedi au 14e rang, Esteban Ocon a vécu un début de course timide à Spielberg puisqu'il s'est retrouvé 16e à l'issue du premier tour. Le pilote Renault a ensuite pris son mal en patience, a retrouvé peu à peu ses repères et a réussi à éviter les nombreuses embûches. Avec seulement onze monoplaces à l'arrivée, voir le drapeau à damier serait synonyme de résultat encourageant. Cela s'est traduit par une huitième place et quatre points salvateurs après avoir redécouvert la compétition. Ocon n'avait pas pris le départ d'un Grand Prix depuis Abu Dhabi fin 2018, et il peut témoigner de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Lui estime avoir dû "réapprendre un peu tout".

"On était assez déçu après la qualif d'hier", souligne-t-il ce dimanche soir. "Forcément, on a pris une claque, on n'a pas fait les choses aussi bien qu'on l'aurait voulu. La performance n'était pas présente comme la voiture aurait normalement pu le faire. Ça fait du bien de revenir dans les points, de faire une bonne course, de réapprendre un peu tout. Se remettre dans le bain comme ça, c'était plutôt sympa, ça m'a fait un bel entraînement en circonstances réelles ! J'espère que ça va me faire progresser pour la semaine prochaine."

"Il y a pas mal de choses qui changent depuis la dernière fois que j'ai fait des Grands Prix. Il est clair que les voitures se comportent différemment. Quand on suit les autres, quand les autres sont derrière, sur les défenses, etc. Les vitesses sont en fait très différentes quand on se rapproche, avec l'aspiration, avec les nouvelles règles d'aileron qu'il y a eu depuis que je suis parti en 2018. Il y a pas mal de choses que j'ai dû réapprendre sur les dépassements en course et le comportement des voitures. Mais ça n'a pas mis de temps."

En plus de cette réadaptation réussie, Ocon se réjouit du potentiel que lui a fait entrevoir la R.S.20 en rythme de course. Dans un milieu de grille qui s'annonce une fois encore très serrée, la monoplace d'Enstone a répondu présent et permis à son pilote de remonter sereinement vers le top 10, où il figurait déjà avant les événements de la toute fin de course.

"Je suis assez content de comment la course s’est déroulée", résume-t-il. "C’est clair qu’il s’est passé beaucoup de choses, il a fallu rester en piste et on a réussi à le faire. La voiture avait un très, très bon rythme en course. J’étais vraiment surpris de comment j’arrivais à rattraper les autres. Il faut vraiment qu’on se qualifie mieux et on devrait se faciliter la vie pour la prochaine. D’où on s’est qualifiés, c’est quand même bien d’avoir fini dans les points. C’était l’objectif de cette première ici. Il va falloir qu’on bosse et créer un meilleur rythme le samedi, et après on pourra se battre avec les autres voitures."