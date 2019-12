Ocon : "Des détails importants ont été clarifiés"

De retour en tant que titulaire au volant d'une Formule 1 à l'occasion des essais d'Abu Dhabi, grâce à l'accord de Mercedes avec qui il est en contrat jusqu'à la fin de l'année, Esteban Ocon a eu deux journées complètes pour se remettre dans le bain et se familiariser avec l'écurie Renault, tout en ayant du pain sur la planche avec l'évaluation des gommes 2020.

Hier, Ocon a bouclé 77 tours du tracé de Yas Marina, au cours d'une journée où des ajustements de baquet ont quelque peu ralenti sa progression, mais ce mercredi le Français a parcouru 128 fois le tracé de 5,554 km. Un total de 205 tours, donc, et un bilan positif. "Ces deux jours intenses à Abu Dhabi se concluent sur un excellent bilan", se félicite le futur équipier de Daniel Ricciardo.

"Nous pouvons désormais clore le chapitre 2019 sur une bonne note. Cela a été très productif aujourd’hui et cette journée d’essais en valait probablement deux. Nous avons travaillé sur beaucoup de domaines, ce qui nous sera très utile. J’ai tout redécouvert et je me sentais de plus en plus à l’aise dès que je reprenais le volant. Certains détails importants ont été clarifiés de mon côté et nous avons également identifié certains domaines sur lesquels nous devrons nous concentrer cet hiver. Je tiens à remercier Renault pour cette opportunité. Je souhaite à toute l’équipe un excellent hiver après une saison intense et j’ai hâte de les retrouver."

Ocon expliquait ce mardi que ces sorties étaient particulièrement cruciales au vu de la réduction du nombre de journées d'essais de pré-saison à partir de 2020. Au total, ce sont six jours auxquels les pilotes auront droit en février/mars prochains pour prendre en main les nouvelles monoplaces, contre huit jusqu'à cette année. Cela a été décidé pour faire face à l'augmentation du nombre de GP, avec 22 courses au programme.

Du côté d'Alan Permane, directeur sportif de Renault F1, on salue la rapidité d'adaptation d'Ocon. "Les essais de cette semaine ont été très positifs avec la présence d’Esteban dans l’équipe. Nous avons effectué 205 tours durant lesquels la voiture et Esteban se sont montrés irréprochables. C’était comme s’il avait toujours été au volant cette année vu son excellente forme physique et sa capacité à être régulier. Ses retours étaient bons et nous n’avons connu aucun problème. Cela signifie que nous sommes bien préparés pour notre campagne hivernale et que nous pouvons aborder l’année prochaine en étant immédiatement opérationnels."

Photos - La deuxième journée d'essais d'Ocon à Abu Dhabi

