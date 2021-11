Red Bull : Mercedes va "30 km/h plus vite" avec des appuis "de Monaco"

"Quand ils prennent un moteur neuf, ils ont un peu plus de puissance pendant un week-end, alors pour moi ce n'est pas une grande surprise", déclarait Max Verstappen après avoir été nettement battu par Lewis Hamilton lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Quarante-huit heures plus tard, après deux remontées effrénées du pilote Mercedes jusqu'à la victoire ce dimanche, le son de cloche a légèrement évolué chez Red Bull.

Dire que Max Verstappen et Sergio Pérez étaient impuissants face à Hamilton et son moteur neuf serait probablement exagéré compte tenu de la résistance offerte par le Néerlandais, mais il n'était clairement pas facile pour eux de se défendre. Christian Horner est subjugué par l'évolution du rapport de force entre les deux écuries.

"Leur vitesse de pointe est vraiment impressionnante. Le nouveau moteur, ils ont un aileron arrière de Monaco ici, c'est très, très impressionnant", déclare le directeur de Red Bull Racing à l'antenne de Sky Sports F1. "Forcément, en tant que pilote, Max ne peut pas se défendre face à ça. Si tout autre pilote devait être à moins de quatre dixièmes pour pouvoir dépasser, Mercedes était à neuf dixièmes ou une seconde et pouvait être dans la zone de freinage au bout de la ligne droite. C'est donc une arme très puissante avec des circuits rapides qui arrivent lors des trois dernières courses."

Pourrait-on voir une réclamation de Red Bull quant à la légalité de la Mercedes W12 ? Pas pour l'instant, répond Horner, qui se garde bien d'exclure cette éventualité définitivement. "Nous n'allons pas porter réclamation après cette course", répond le Britannique. "Il est important de comprendre d'où vient cette vitesse, ils avaient évidemment un moteur neuf ici. Ils ont un niveau d'appui de type Monaco. Quand [Hamilton] a doublé Max, il allait quasiment 30 km/h plus vite dans ce tour. C'est juste quelque chose qu'il nous faut comprendre, et c'est à la FIA de faire respecter le règlement en F1 et de gouverner, alors nous lui faisons confiance, ainsi qu'à ses tests et à son enquête."

Il ne reste plus que trois Grands Prix à disputer en cette saison 2021, et l'avance de Verstappen sur Hamilton au championnat des pilotes est réduite à 14 points, tandis que chez les constructeurs, Mercedes a désormais 11 longueurs d'avance. À quoi peut s'attendre Red Bull en arrivant sur trois nouvelles pistes : Losail (Qatar), Djeddah (Arabie saoudite) et le nouveau tracé d'Abu Dhabi ?

"Cela dépend vraiment du type de circuit, car nous avons vu aujourd'hui qu'il était impossible de se battre avec [la Mercedes]", estime Horner. "Je trouve que Max a fait un travail exceptionnel en menant 75% de la course en ayant Lewis derrière lui, avec la vitesse qu'il avait. Nous allons nous battre, nous allons tout donner. Nous avons travaillé si dur pour nous mettre dans cette position, et Mercedes n'a jamais été dans cette position. Ils ont gagné en dominant, tout était fait à ce stade. Nous les poussons dans leurs retranchements autant que possible et continuerons de le faire jusqu'au drapeau à damier à Abu Dhabi."