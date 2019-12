Red Bull affirme avoir 2 semaines d'avance sur sa F1 2020

En 2019, Red Bull a signé trois victoires, toutes remportées par Max Verstappen, après avoir connu un début de saison plus compliqué d'attendu, à la fois côté châssis et côté unité de puissance. Pour la première année avec Honda comme motoriste, les progrès de la firme nippone ont été notables et ont été parmi les facteurs clés des succès de Milton Keynes, qui a aussi su redresser la barre dans son champ de compétences, trop tard cependant pour pouvoir jouer le championnat.

S'exprimant pour ServusTV, le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a déclaré : "Nous n'avons aucune excuse pour l'année prochaine. Pour la première fois, nous avons 14 jours d'avance sur notre programme normal. Nous allons entrer dans la nouvelle année mieux que jamais et avec un excellent concept. Désormais, il faut que nous soyons enfin performants."

Dans la saison de transition que constituait 2019, Red Bull et Honda ont adopté une approche agressive pour leur développement, ce qui les a propulsés dans la lutte pour la victoire en Autriche. Verstappen a rappelé lors du gala FIA de fin de saison que la clé pour son écurie, mais aussi son avenir personnel, serait de bien démarrer 2020.

Marko, qui a déclaré qu'Honda et Verstappen étaient "au top", a également reconnu que Red Bull ne pouvait pas se permettre de connaître le même retard à l'allumage l'an prochain. "Normalement, nous sommes au moins compétitifs en Espagne. Cette année, ça a pris plus longtemps."

Avec trois victoires au total en 2019, Red Bull a fait moins bien qu'en 2018 avec Renault (quatre) mais également moins bien que ce qu'Helmut Marko avait visé, à savoir cinq succès. Les GP de Monaco et de Hongrie, traditionnellement favorables aux qualités de châssis, ont cependant vu Mercedes l'emporter alors que Ferrari a signé un succès inattendu à Singapour. "Le fait que nous n'ayons remporté que trois victoires m'a fait perdre quelques paris", a lancé Marko. "Nous avions le potentiel pour cinq voire six victoires."

Avec Maria Reyer et Scott Mitchell