Ricciardo : "Une belle récompense" pour Renault en deuxième ligne

Les chronos remarqués de Daniel Ricciardo puis Esteban Ocon lors des deux dernières séances d'essais libres du Grand Prix de Belgique n'étaient pas un feu de paille. Les deux pilotes Renault ont confirmé les bonnes dispositions de la R.S.20 à Spa-Francorchamps lors de la séance de qualifications, d'abord en se frayant sans encombre un chemin jusqu'à la Q3. Au moment de libérer le plein potentiel de la monoplace, Ricciardo a brillé, décrochant finalement le quatrième chrono en parvenant à s'intercaler entre les deux Red Bull, à moins d'une seconde du poleman Lewis Hamilton.

"Je suis très content des qualifications d’aujourd’hui", se réjouit le pilote Australien. "Nous étions si proches d’être dans les trois premiers, mais Max [Verstappen] m’a finalement eu pour quelques dixièmes. Mon tour était propre et probablement aussi bon qu’il pouvait l’être. J’ai tout donné et cette deuxième ligne est une belle récompense. La voiture fonctionne bien avec un niveau moindre d’appui et c’était la même chose l’an passé. Cela s’annonce intéressant demain. Nous avons un bon rythme sur le sec, mais nous avons déjà montré que nous n’étions pas mal non plus si la piste est mouillée. S’il pleut, cela créera davantage d’opportunités, donc nous tenterons d’en profiter et de faire de notre mieux, quelles que soient les conditions."

Alors qu'il espérait prendre un "nouveau départ" ce week-end, Ocon a emboîté le pas de son coéquipier mais lui rend encore quelques dixièmes dans l'exercice du tour rapide. Tout de même solide, le Français s'élancera en troisième ligne, depuis la sixième position, sur un tracé qu'il affectionne particulièrement.

"C’est plutôt bon depuis le début du week-end et nous semblons performants avec une voiture ayant un comportement plus sain que sur les dernières courses", se félicite-t-il. "Tous les changements que nous avons apportés avant cette semaine nous ont donné confiance et nous avons vu que cela fonctionnait bien en piste. Cela fait du bien et j’en suis ravi. Nous avons une belle occasion demain. Il y a des risques de pluie, donc cela pourrait être intéressant et nous donnerons tout pour obtenir un bon résultat d’équipe."

"C'était une bonne qualif, on a le rythme depuis le début du week-end ici donc ça fait vraiment plaisir, contrairement à Barcelone où on a vraiment galéré", insiste-t-il au micro de Canal+. "On arrive ici, on pose la voiture, tout se présente bien. Il y a pas mal de nouvelles pièces sur ma voiture aussi donc on a réussi à gagner de la performance et de la confiance aussi. À partir de là on commence à travailler normalement et plus sereinement. Ça fait du bien un week-end comme ça pour l'instant. Pour demain, vu qu'il va pleuvoir, partir devant c'est pas mal avec la visibilité. Il faut qu'on arrive à faire ça plus souvent, mais c'est clair que le circuit nous favorise bien sur les deux secteurs rapides."