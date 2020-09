Roy Nissany à nouveau avec Williams en EL1 à Monza

Roy Nissany est pilote essayeur de l'écurie Williams depuis janvier dernier. Il a participé aux essais de fin de saison 2019 d'Abu Dhabi avec la structure de Grove. Il figure notamment aux côtés du pilote de réserve de l'équipe, Jack Aitken, ainsi que des pilotes de développement Dan Ticktum et Jamie Chadwick. Il remplacera de nouveau George Russell lors des Essais Libres 1 du GP d'Italie.

"Après l'excellente séance de Barcelone, je suis vraiment impatient de pouvoir piloter à Monza", a-t-il déclaré. "Cette piste légendaire est l'une de mes favorites, car c'est là que j'ai remporté ma première victoire en monoplace. Je suis sûr que ce sera émouvant, mais comme toujours, j'activerai mon mode robot pour être sûr de me concentrer pleinement sur mon travail pour l'équipe."

"Au cours de cette séance d'EL1, j'aurai plus d'expérience, plus de confiance et je me sentirai encore mieux qu'avant, avant de monter dans la voiture. Bien sûr, nous ferons davantage de préparatifs dans le simulateur à l'usine cette semaine après Spa. J'ai hâte de monter dans la voiture et de relâcher l'embrayage."

L'Israélien pilote actuellement en F2 pour l'équipe Trident. Il sort d'un bon week-end à Spa où il a terminé huitième de la première course et menait la seconde avant un accrochage avec... Ticktum, qui a coûté la victoire aux deux hommes. Il a inscrit ses premiers points depuis la toute première course de la saison, et figure en 17e position du classement général.

Williams arborera durant le GP d'Italie les logos "Israel Start-Up Nation", qui a également donné son nom à l'équipe cycliste qui dispute actuellement le Tour de France et s'est assurée des services du quadruple vainqueur de l'épreuve, Chris Froome, en vue de 2021. Israel Start-Up Nation est financé par le milliardaire canadien Sylvan Adams, qui soutient actuellement la carrière de Nissany.

"Nous accueillons à nouveau Roy Nissany, qui conduira la voiture de George pendant les EL1 ce week-end", ajoute pour sa part Dave Robson, le responsable de la performance du véhicule de l'écurie britannique. "Roy a fait un excellent travail à Barcelone et il jouera à nouveau un rôle essentiel dans notre plan d'ingénierie de vendredi, avant que George ne prenne la relève au cours des EL2. Nous nous concentrerons sur les performances de l'aileron arrière ainsi que sur certains points de développement."

Related video