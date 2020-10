Mercedes laissera Williams décider de l'avenir de Russell

Au début de l'été, Williams a confirmé la présence de George Russell et de Nicholas Latifi pour la saison 2021, y compris en cas de rachat. Un rachat qui a eu lieu fin août, l'écurie familiale passant entre les mains de Dorilton Capital. Dans le même temps, le marché des transferts s'est agité, et Sergio Pérez s'est retrouvé disponible. Depuis une semaine, le nom du Mexicain circule pour remplacer Russell l'an prochain. Et si le Britannique affirme ne pas être inquiet, les circonvolutions de son patron vendredi à Portimão n'ont pas vraiment rassuré. Directeur par intérim de l'écurie Williams, Simon Roberts a en effet refusé de confirmer catégoriquement le line-up 2021.

Russell fait partie du programme junior de Mercedes depuis 2017 et a même été un candidat sérieux pour prendre la suite de Valtteri Bottas dans l'écurie allemande. Le Finlandais a finalement obtenu une prolongation de contrat, tandis que Claire Williams avait tout fait pour conserver Russell dans ses rangs avant de passer la main. Si son volant venait à être menacé, pourrait-il compter sur l'insistance de Mercedes afin de sauver sa place ?

"Au bout du compte, c'est la décision de Williams", prévient Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Nous connaissons tous les capacités de George. C'est une star en devenir, et il reste invaincu face à ses coéquipiers en F1 [en qualifications]. Il est parfois capable de se mettre en valeur au volant d'une voiture qui n'est pas compétitive actuellement, et je pense que c'est un grand atout pour l'équipe. Mais il y a aussi la réalité financière, que je ne peux absolument pas juger. C'est absolument à la discrétion des nouveaux propriétaires et de Simon de décider ce qu'ils veulent."

George Russell n'apporte pas de manne financière chez Williams, contrairement à son coéquipier Nicholas Latifi ou à ce que pourrait proposer Sergio Pérez, toujours fortement soutenu par des sponsors mexicains. Si Mercedes n'a visiblement pas de marge de manœuvre pour apporter toutes les garanties à Russell de conserver son baquet, Toto Wolff avoue tout de même s'en soucier. "Oui, nous avons échangé [avec Williams] au sujet de George", confirme l'Autrichien. "Mais à la fin, comme je l'ai dit, c'est à eux de décider."