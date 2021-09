Stats Pays-Bas 2021 - Verstappen surpasse Moss, mais jusqu'à quand ?

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 13e manche de la campagne, le GP des Pays-Bas.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 31e édition du Grand Prix des Pays-Bas depuis la création du Championnat du monde de Formule 1, ce qui en fait la 15e épreuve la plus disputée. La F1 s'est rendue à Zandvoort à 31 reprises également, la piste néerlandaise étant dans le même temps la dixième la plus visitée, à égalité avec Suzuka et Barcelone.

>>> L'absence de Kimi Räikkönen pour cause de COVID-19 maintient le record de départs en Grands Prix à 342. C'est mieux que Fernando Alonso (325) et Rubens Barrichello (323).

>>> Remplaçant Räikkönen au pied levé, Robert Kubica a pris le 98e départ dans sa carrière, un an et dix mois après son GP précédent, à Abu Dhabi en 2019.

>>> Valtteri Bottas a signé son 150e départ au volant d'une voiture motorisée par Mercedes, soit autant que David Coulthard. Il reste tout de même loin de Lewis Hamilton, qui a disputé 279 courses (l'intégralité de sa carrière) avec un moteur à l'étoile derrière lui. C'est un record.

>>> Charles Leclerc a disputé son 50e Grand Prix avec Ferrari, il est le 15e pilote de la Scuderia à atteindre cette barre. George Russell également a pris 50 départs avec Williams, ce qui fait de lui le 12e pilote à accomplir cela pour l'écurie de Grove. Ils sont les 103e et 104e pilotes de F1 à connaître une telle longévité au sein d'une même structure.

Les qualifications

>>> Max Verstappen a signé la 10e pole position de sa carrière, égalant Jochen Rindt. C'est aussi sa septième cette saison.

>>> Verstappen a pour l'instant signé 53,85% des pole positions cette saison, une performance qui n'a été réalisée que par des Champions du monde (pas forcément l'année de leur titre)... et Ronnie Peterson (9/15 en 1973).

>>> Il s'agissait de la 70e pole position de Red Bull en F1 et de la 87e d'un moteur Honda.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 24e fois de sa carrière, autant que Jenson Button, Mario Andretti et James Hunt.

>>> Lewis Hamilton était pour la 168e fois de sa carrière en première ligne, c'est toujours un record.

>>> Quatrième des qualifications, Pierre Gasly a égalé sa meilleure position de départ en carrière.

>>> Septième des qualifications, Antonio Giovinazzi a signé sa meilleure performance dans l'exercice en carrière. Toutefois, il est déjà parti septième d'une grille de départ, au GP d'Autriche 2019, mais c'était après pénalité d'un pilote qui s'était qualifié devant lui (Kevin Magnussen).

>>> Russell reste invaincu par ses coéquipiers chez Williams depuis le début de sa carrière.

>>> Pour la première fois de la saison, Lando Norris n'a pas atteint la Q3.

>>> Nicholas Latifi a accédé à la Q2 pour la deuxième course consécutive. C'est une première dans sa carrière.

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 17e victoire en Formule 1, ce qui fait de lui le... 17e pilote le plus victorieux depuis 1950.

>>> Désormais devant Stirling Moss au nombre de succès, le Néerlandais est à ce jour le pilote ayant remporté le plus de victoires dans l'Histoire sans être titré. Ce chiffre a par le passé culminé à 29, avant que Nigel Mansell ne soit finalement Champion du monde en 1992.

>>> C'est le 72e succès de Red Bull en tant que constructeur et le 86e de Honda en tant que motoriste. Depuis 2014 et le début de l'ère hybride, Red Bull a signé plus de victoires en 51 GP avec Honda (13) qu'en 100 GP avec Renault (12).

>>> Zandvoort est le 13e circuit sur lequel Verstappen s'est imposé en F1.

>>> Verstappen est le 19e pilote à mener au moins 1000 tours en F1. Le recordman est Hamilton, avec 5227 tours en tête.

>>> C'est un 52e podium pour Max Verstappen, un 174e pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record et un 63e pour Valtteri Bottas.

>>> C'est la 18e fois que ce trio se retrouve sur un même podium, ce qui est toujours un record. Mais c'est seulement la troisième fois dans cet ordre, après les GP du 70e Anniversaire en 2020 et de Styrie en 2021.

>>> Aucun Néerlandais n'avait jamais signé de top 5 à domicile. Carel Godin de Beaufort et Gijs van Lennep avaient terminé sixième, en 1962 et 1973 respectivement.

>>> Lewis Hamilton a signé le 57e meilleur tour de sa carrière. Le record est toujours détenu par Michael Schumacher, avec 77.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 62. Il n'a pas abandonné depuis trois ans et deux mois. Daniel Ricciardo, lui, en est à 29.

>>> Valtteri Bottas reste sur 20 Grands Prix sans victoire, c'est inédit depuis la saison 2018.

>>> Sebastian Vettel reste sur 36 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.

>>> Trois voitures ont terminé dans le tour du leader hier, ce qui n'était plus arrivé depuis le GP d'Espagne 2020, là aussi avec seulement trois voitures dans le tour.